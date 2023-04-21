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В Белгороде место для строительства детполиклиники определят на следующей неделе

21 апреля 2023, 10:18
Фото: 1MI
Речь идёт о детской поликлинике №3. Она должна была появиться в районе автовокзала — «Мега Гринна». Предыдущее место для возможного строительства объекта не устроило главу региона Вячеслава Гладкова.

Детскую поликлинику №3 в Белгороде планировали построить на ул. Промышленной. Губернатор Вячеслав Гладков посетил предлагаемое место будущей стройки, отметив, что это настоящая промышленная зона. По итогам глава региона поручил своим заместителям найти новую более подходящую территорию.

В ходе брифинга журналисты Бел.Ру поинтересовались у регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова, как обстоят дела с выбором территории. Он отметил, что площадка не определена.

Пока площадка не определена. Место должны предоставить городские власти, поскольку земля муниципальная. Поручение дано. Муниципальные власти должны определить площадку. Максимальный срок — следующая неделя.
Андрей Иконников

При этом чиновник отметил, что объект будет строиться в районе автовокзала — «Мега Гринна».

Очень большой запрос населения, поскольку три поликлиники расположены в центре, а из района автовокзала ездить в поликлинику далеко и неудобно.
Андрей Иконников

 

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#Кристина Семенчук#Детская поликлиника#Строительство#Место#Население#Город#Новости Белгорода#Белгород#Иконников#Андрей иконников
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