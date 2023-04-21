В Белгороде готовятся к восстановлению пострадавших от взрыва квартир

В результате взрыва вечером 20 апреля в Белгороде повреждения получили четыре квартиры и четыре автомобиля, разрушено дорожное полотно. Дом рядом с местом взрыва решили на время расселить. Один из автомобилей отбросило на крышу «Пятёрочки».

