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В Белгороде готовятся к восстановлению пострадавших от взрыва квартир

21 апреля 2023, 07:58
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Мэр Белгорода Демидов о восстановительных работах на месте взрыва в Белгороде

С собственниками составляют акты работ. Продолжается обследование дома на ул. Шаландина: по предварительным данным, на четвёртом этаже потребуются проекты усиления и демонтажа железобетонных панелей, сообщил мэр Валентин Демидов.
Сюжет
Взрыв

В районе перекрёстка Ватутина — Губкина в Белгороде продолжаются восстановительные работы. Проходят они как на дороге, так и в пострадавшем от взрыва доме.

Повреждения получили четыре квартиры в МКД. Сейчас готовятся к их восстановлению. С собственниками помещений составляют акты.

В многоквартирном доме на улице Шаландина продолжают работать строители, они проводят обследование. По предварительным данным, потребуются проекты усиления и демонтажа железобетонных панелей на четвёртом этаже. Конструктивную схему восстановят за счёт металлоконструкций с заполнением бетоном, сообщил мэр Валентин Демидов.

Работы продолжаются и на повреждённой взрывом дороге. К асфальтированию приступят, когда позволит погода. Основные работы запланированы на выходные. Завершить ремонт должны к понедельнику.

В результате взрыва вечером 20 апреля в Белгороде повреждения получили четыре квартиры и четыре автомобиля, разрушено дорожное полотно. Дом рядом с местом взрыва решили на время расселить. Один из автомобилей отбросило на крышу «Пятёрочки».

Пострадали три женщины: у одной — ссадины, у второй — закрытая черепно-мозговая травма, у третьей повысилось давление. Две пациентки госпитализированы.

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