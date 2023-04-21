В Белгороде готовятся к восстановлению пострадавших от взрыва квартир

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В районе перекрёстка Ватутина — Губкина в Белгороде продолжаются восстановительные работы. Проходят они как на дороге, так и в пострадавшем от взрыва доме.
Повреждения получили четыре квартиры в МКД. Сейчас готовятся к их восстановлению. С собственниками помещений составляют акты.
В многоквартирном доме на улице Шаландина продолжают работать строители, они проводят обследование. По предварительным данным, потребуются проекты усиления и демонтажа железобетонных панелей на четвёртом этаже. Конструктивную схему восстановят за счёт металлоконструкций с заполнением бетоном, сообщил мэр Валентин Демидов.
Работы продолжаются и на повреждённой взрывом дороге. К асфальтированию приступят, когда позволит погода. Основные работы запланированы на выходные. Завершить ремонт должны к понедельнику.
В результате взрыва вечером 20 апреля в Белгороде повреждения получили четыре квартиры и четыре автомобиля, разрушено дорожное полотно. Дом рядом с местом взрыва решили на время расселить. Один из автомобилей отбросило на крышу «Пятёрочки».
Пострадали три женщины: у одной — ссадины, у второй — закрытая черепно-мозговая травма, у третьей повысилось давление. Две пациентки госпитализированы.