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Учитель физкультуры Игорь Махов стал депутатом горсовета Белгорода

21 апреля 2023, 09:56
Фото: пресс-служба горсовета Белгорода
Игорь Махов
Он получил мандат ушедшего Анатолия Бурика. Игорь Махов — учитель физкультуры школы № 11, тренер спортклуба «РазМАХ», сообщили в пресс-службе городского совета.

Игорь Махов стал депутатом горсовета Белгорода. Он получил мандат Анатолия Бурика. Теперь Махов войдёт в состав горсовета шестого созыва. Об этом стало известно 20 апреля.

Махов — учитель физкультуры школы № 11 в Белгороде. Помимо этого, он является председателем регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности» и тренером спортклуба «РазМАХ».

Напомним, что в марте Анатолий Бурик сложил полномочия депутата горсовета Белгорода. Сделал он это по собственному желанию.

В декабре в горсовете появился ещё один новый депутат — им стал замдиректора гимназии № 3 Николай Бутов. Он получил мандат Татьяны Незнамовой, которая сложила полномочия по собственному желанию.

Игорь МаховИгорь Махов
Игорь Махов
Фото: пресс-служба горсовета Белгорода
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