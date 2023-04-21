Учитель физкультуры Игорь Махов стал депутатом горсовета Белгорода

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Игорь Махов стал депутатом горсовета Белгорода. Он получил мандат Анатолия Бурика. Теперь Махов войдёт в состав горсовета шестого созыва. Об этом стало известно 20 апреля.
Махов — учитель физкультуры школы № 11 в Белгороде. Помимо этого, он является председателем регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности» и тренером спортклуба «РазМАХ».
Напомним, что в марте Анатолий Бурик сложил полномочия депутата горсовета Белгорода. Сделал он это по собственному желанию.
В декабре в горсовете появился ещё один новый депутат — им стал замдиректора гимназии № 3 Николай Бутов. Он получил мандат Татьяны Незнамовой, которая сложила полномочия по собственному желанию.