Стойленский ГОК помогает профессиональному росту молодых специалистов

Первым мероприятием в рамках программы стала ознакомительная экскурсия по Стойленскому ГОКу. Участники «Молодого специалиста» посетили смотровую площадку карьера, палеонтологический музей, а также основные подразделения комбината. В этом году для них также запланирована экскурсия на Новолипецкий металлургический комбинат. Помимо знакомства с предприятиями компании, первый этап программы включает обучающие семинары, тренинги, спортивные мероприятия и встречи с руководителями секций. Каждый участник определил тему инженерного проекта, по результатам защиты которого в финале года будут выбраны победители.