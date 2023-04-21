Стойленский ГОК помогает профессиональному росту молодых специалистов

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Участниками первого этапа программы стали 36 сотрудников дивизиона Руда в возрасте до 30 лет, с высшим и средним профессиональным образованием, со стажем до двух лет. Они определили направления для развития: технологическую, электроэнергетическую, транспортную, механическую, социально-экономическую секции.
Первым мероприятием в рамках программы стала ознакомительная экскурсия по Стойленскому ГОКу. Участники «Молодого специалиста» посетили смотровую площадку карьера, палеонтологический музей, а также основные подразделения комбината. В этом году для них также запланирована экскурсия на Новолипецкий металлургический комбинат. Помимо знакомства с предприятиями компании, первый этап программы включает обучающие семинары, тренинги, спортивные мероприятия и встречи с руководителями секций. Каждый участник определил тему инженерного проекта, по результатам защиты которого в финале года будут выбраны победители.
Программа продлится два года. На втором этапе для сотрудников, получивших статус «Лучший молодой специалист», будет разработан индивидуальный план развития.
Программа действует на Стойленском ГОКе с 2015 года. За это время в ней приняли участие около 300 молодых специалистов. Программа позволяет не только понять технологию производства железорудной продукции, получить новые знания об основных бизнес-процессах предприятия и Группы компаний, повысить личную эффективность, но и вырасти профессионально. Более 70% победителей прошлых лет, которым был присвоен статус «Лучший молодой специалист», продвинулись в карьере.
директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.