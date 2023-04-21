Стала известна причина появления кроваво-красной реки в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Глава Красногвардейского района Анна Куташова раскрыла тайну появления красной реки неподалёку от села Казацкое. Информация о том, что это были протравители семян, или пестициды, подтвердилась.
«Образование водосточной воды красно-розового цвета произошло под воздействием атмосферных осадков в результате смыва пестицидов с семян, часть которых была потеряна. Именно это и дало красно-розовый цвет воды в водостоке», — пояснила Куташова.
Опасности для жителей муниципалитета нет, добавила глава администрации.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что произошла утечка вещества для протравливания семян, однако тогда подтверждений этим данным не нашлось. Отметим, что аналогичная ситуация произошла в Красненском районе.