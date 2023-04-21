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Стала известна причина появления кроваво-красной реки в Белгородской области

21 апреля 2023, 08:34
Фото: страница Анны Куташовой ВК

Глава района в Белгородской области назвала причину появления красной реки

Информация о том, что это был протравитель семян, подтвердилась. Опасности для жителей Красногвардейского района нет, заявила глава администрации Анна Куташова.
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Вода

Глава Красногвардейского района Анна Куташова раскрыла тайну появления красной реки неподалёку от села Казацкое. Информация о том, что это были протравители семян, или пестициды, подтвердилась.

«Образование водосточной воды красно-розового цвета произошло под воздействием атмосферных осадков в результате смыва пестицидов с семян, часть которых была потеряна. Именно это и дало красно-розовый цвет воды в водостоке», — пояснила Куташова.

Опасности для жителей муниципалитета нет, добавила глава администрации.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что произошла утечка вещества для протравливания семян, однако тогда подтверждений этим данным не нашлось. Отметим, что аналогичная ситуация произошла в Красненском районе.

Что происходит с красными лужами в двух районах Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Красногвардейский район#Анна Куташова#Вода#Происшествия#Красная лужа#Экология#Экологи#Красная река#Пестициды#Протравители семян
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