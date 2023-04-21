Спасатели рассказали о числе ландшафтных пожаров в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
По его словам, ежегодно на территории области устанавливается пожароопасный период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.
В пожароопасном сезоне прошлого года (март–октябрь) на территории Белгородской области зарегистрировали 603 ландшафтных пожара на площади 80 га. При этом лесных пожаров не было.
Надзорные органы главного управления МЧС составили 643 административных материала по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ на общую сумму 165,5 тысяч рублей.
В 2023 году пожароопасный сезон начался с 20 марта. По оперативным данным, по настоящее время на территории Белгородской области зарегистрировали 112 загораний сухой травы, камыша и мусора на общей площади 4 га. Из них 101 случай горения сухой травы и камыша и девять — мусора.
За выявление случаев сжигания, а также за другие нарушения требований пожарной безопасности в общей сложности составили 541 административный материал, в том числе органы государственного пожарного надзора составили 230 административных материалов на 25 тысяч рублей.
Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет немало проблем пожарной охране, значительно увеличивается количество вызовов. Разводя огонь, граждане забывают о том, что его нужно контролировать. Происходят случаи, когда огонь от горящей сухой травы перекидывается на жилые строения и постройки. К счастью, случаев перехода огня на хозяйственные постройки и жилые дома из-за пала сухой растительности или разведённого костра в регионе не зарегистрировано.
Сергей Потапов
На сегодняшний день по фактам ландшафтных пожаров, где были установлены конкретные виновники, оформили один административный материал для оценки и возмещения нанесённого экологического ущерба, который направили в службу экоохотнадзора для передачи в суд.