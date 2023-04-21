Спасатели рассказали о числе ландшафтных пожаров в Белгородской области

В 2023 году пожароопасный сезон начался с 20 марта. По оперативным данным, по настоящее время на территории Белгородской области зарегистрировали 112 загораний сухой травы, камыша и мусора на общей площади 4 га. Из них 101 случай горения сухой травы и камыша и девять — мусора.