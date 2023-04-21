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Сколько человек погибло на водоёмах Белгородской области в 2023 году

21 апреля 2023, 14:35
Фото: 1MI
Данные озвучил начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов. Он также рассказал, кого удалось спасти от гибели.
Сюжет
МЧС

По официальным данным, с начала года на территории Белгородской области утонул один человек. Трагедия произошла в Губкинском горокруге 21 марта. В пруду погиб 53-летний мужчина. Он пытался перейти водоём по тонкому льду и провалился.

При этом с начала года спасти удалось троих белгородцев. Так, 2 января в Яковлевском горокруге спасли 51-летнего мужчину. Во время рыбалки он вышел на тонкий лёд, провалился под воду и начал тонуть. Его достали из водоёма и с диагнозом общее переохлаждение отправили в больницу.

14 января от гибели спасли мужчину 1975 года рождения в Старооскольском горокруге. Он рыбачил на реке Оскол, провалился под лёд и начал тонуть. Его также вытащили и госпитализировали.

А 23 января в Алексеевском горокруге очевидцы спасли 20-летнюю женщину. Она переходила реку Тихая Сосна в запрещённом месте и провалилась под лёд.

По итогам Потапов отметил, что многолетний анализ гибели людей на водных объектах показывает, что большинство несчастных случаев происходят из-за выхода на неокрепший лёд (в том числе в состоянии алкогольного опьянения) и нахождения детей на водоёмах без сопровождения взрослых.

В водоёме Белгородской области погиб 55-летний мужчина
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#Кристина Семенчук#МЧС#Гибель#Водные объекты#Спасатели#Общество#Белгородская область#Сергей потапов
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