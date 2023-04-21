Сколько человек погибло на водоёмах Белгородской области в 2023 году

При этом с начала года спасти удалось троих белгородцев. Так, 2 января в Яковлевском горокруге спасли 51-летнего мужчину. Во время рыбалки он вышел на тонкий лёд, провалился под воду и начал тонуть. Его достали из водоёма и с диагнозом общее переохлаждение отправили в больницу.