Сколько человек погибло на водоёмах Белгородской области в 2023 году

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
По официальным данным, с начала года на территории Белгородской области утонул один человек. Трагедия произошла в Губкинском горокруге 21 марта. В пруду погиб 53-летний мужчина. Он пытался перейти водоём по тонкому льду и провалился.
При этом с начала года спасти удалось троих белгородцев. Так, 2 января в Яковлевском горокруге спасли 51-летнего мужчину. Во время рыбалки он вышел на тонкий лёд, провалился под воду и начал тонуть. Его достали из водоёма и с диагнозом общее переохлаждение отправили в больницу.
14 января от гибели спасли мужчину 1975 года рождения в Старооскольском горокруге. Он рыбачил на реке Оскол, провалился под лёд и начал тонуть. Его также вытащили и госпитализировали.
А 23 января в Алексеевском горокруге очевидцы спасли 20-летнюю женщину. Она переходила реку Тихая Сосна в запрещённом месте и провалилась под лёд.
По итогам Потапов отметил, что многолетний анализ гибели людей на водных объектах показывает, что большинство несчастных случаев происходят из-за выхода на неокрепший лёд (в том числе в состоянии алкогольного опьянения) и нахождения детей на водоёмах без сопровождения взрослых.