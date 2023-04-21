«Сказали, в рубашке родилась»: во двор дома под Белгородом прилетел осколок

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Во двор частного жилого дома в Майском упал неизвестный предмет. Очевидцы говорят, что это был осколок.
По словам белгородцев, происшествие случилось вечером 20 апреля. Жительница региона рассказала, что на месте работали сапёры и полицейские.
«Вызвала 112, приехали сапёры и полиция, забрали всё. Сказали, в рубашке родились. Если в дом попало бы, то…», — делится впечатлениями белгородка.
Официальных комментариев по ситуации не было.
Это не единственное происшествие в регионе, которое случилось вечером 20 апреля. В Белгороде на Харьковской горе после 22:00 прогремел взрыв. В районе перекрёстка Губкина — Ватутина образовалась воронка. Повреждения получили четыре квартиры и четыре авто, одно из них отбросило на крышу «Пятёрочки». Пострадали три женщины, две из них госпитализированы.