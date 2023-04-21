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«Сказали, в рубашке родилась»: во двор дома под Белгородом прилетел осколок

21 апреля 2023, 08:55
Фото: кадр из видео

Во двор частного дома в Белгородском районе прилетел осколок

На месте происшествия в Майском работали сапёры. Белгородка показала, что осталось в результате падения неизвестного предмета. Видео публикует Telegram-канал «ЧП 31».
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СВО

Во двор частного жилого дома в Майском упал неизвестный предмет. Очевидцы говорят, что это был осколок.

По словам белгородцев, происшествие случилось вечером 20 апреля. Жительница региона рассказала, что на месте работали сапёры и полицейские.

«Вызвала 112, приехали сапёры и полиция, забрали всё. Сказали, в рубашке родились. Если в дом попало бы, то…», — делится впечатлениями белгородка.

Официальных комментариев по ситуации не было.

Это не единственное происшествие в регионе, которое случилось вечером 20 апреля. В Белгороде на Харьковской горе после 22:00 прогремел взрыв. В районе перекрёстка Губкина — Ватутина образовалась воронка. Повреждения получили четыре квартиры и четыре авто, одно из них отбросило на крышу «Пятёрочки». Пострадали три женщины, две из них госпитализированы.

Видео: Telegram-канал «ЧП 31»
Полное видео взрыва в Белгороде появилось в Сети
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