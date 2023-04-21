«Сказали, в рубашке родилась»: во двор дома под Белгородом прилетел осколок

Это не единственное происшествие в регионе, которое случилось вечером 20 апреля. В Белгороде на Харьковской горе после 22:00 прогремел взрыв. В районе перекрёстка Губкина — Ватутина образовалась воронка. Повреждения получили четыре квартиры и четыре авто, одно из них отбросило на крышу «Пятёрочки». Пострадали три женщины, две из них госпитализированы.