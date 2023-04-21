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Шесть автомобилей пострадало в результате взрыва в Белгороде

21 апреля 2023, 13:12
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Ранее сообщалось о четырёх повреждённых машинах. Одну из них от взрыва подбросило, после чего она приземлилась на крышу супермаркета. Владельцам пострадавшего транспорта предложат на выбор компенсацию или ремонт, сообщили в мэрии Белгорода.
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Взрыв

В результате взрыва вечером 20 апреля в Белгороде пострадало шесть машин. Один из них отбросило на крышу «Пятёрочки». Транспорт уже сняли.

Владельцам повреждённых машин предложат на выбор компенсацию или ремонт авто. Сейчас составляются акты, которые передадут оценщикам.

В пострадавшем доме на улице Шаландина тем временем уже проходит строительная экспертиза. В мэрии заверили, что квартиры отремонтируют в кратчайшие сроки. Жителей пока перевезли в безопасное место. Кто-то уехал к родственникам, другие же согласились временно пожить в гостинице.

Напомним, что изначально сообщалось о четырёх пострадавших машинах. В автомобиле, который подбросило из-за взрыва, никого не было. Как оказалось, машина принадлежит местному таксопарку.

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