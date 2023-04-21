Шесть автомобилей пострадало в результате взрыва в Белгороде

В пострадавшем доме на улице Шаландина тем временем уже проходит строительная экспертиза. В мэрии заверили, что квартиры отремонтируют в кратчайшие сроки. Жителей пока перевезли в безопасное место. Кто-то уехал к родственникам, другие же согласились временно пожить в гостинице.