Шесть автомобилей пострадало в результате взрыва в Белгороде

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В результате взрыва вечером 20 апреля в Белгороде пострадало шесть машин. Один из них отбросило на крышу «Пятёрочки». Транспорт уже сняли.
Владельцам повреждённых машин предложат на выбор компенсацию или ремонт авто. Сейчас составляются акты, которые передадут оценщикам.
В пострадавшем доме на улице Шаландина тем временем уже проходит строительная экспертиза. В мэрии заверили, что квартиры отремонтируют в кратчайшие сроки. Жителей пока перевезли в безопасное место. Кто-то уехал к родственникам, другие же согласились временно пожить в гостинице.
Напомним, что изначально сообщалось о четырёх пострадавших машинах. В автомобиле, который подбросило из-за взрыва, никого не было. Как оказалось, машина принадлежит местному таксопарку.