Схему движения на месте взрыва в Белгороде временно изменили

Напомним, что 20 апреля после 22:00 в Белгороде раздался взрыв, после чего рядом с многоэтажным домом очевидцы увидели воронку радиусом 20 метров. В Минобороны России сообщили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-24.