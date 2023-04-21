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Схему движения на месте взрыва в Белгороде временно изменили

21 апреля 2023, 03:42
Фото: 1MI
Мэр Валентин Демидов предложил белгородцам пути объезда, а также рассказал о движении общественного транспорта.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил на своей странице в соцсетях, каким будет движение по проспекту Ватутина — на участке от Губкина до Королёва.

Движение в центр города будет односторонним. А для водителей, которые едут из центра, предложили пути объезда: через Королёва на Шаландина и Губкина.

С общественным транспортом проблему тоже решили: автобус №26 от Костюкова будет идти через Королёва и Щорса. В обратном направлении маршрут останется прежним.

Мэр пообещал завершить восстановительные работы максимально быстро.

Фото: Соцсети Валентина Демидова

Напомним, что 20 апреля после 22:00 в Белгороде раздался взрыв, после чего рядом с многоэтажным домом очевидцы увидели воронку радиусом 20 метров. В Минобороны России сообщили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-24.

Также губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о двух пострадавших: у одной женщины появились ссадины, у второй — черепно-мозговая травма.

Взрыв в Белгороде попал на камеры видеонаблюдения
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#Александра Склярова#Воронка#Движение#Дорожное движение#Пассажирский транспорт#Белгород#Валентин Демидов
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