Схему движения на месте взрыва в Белгороде временно изменили

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил на своей странице в соцсетях, каким будет движение по проспекту Ватутина — на участке от Губкина до Королёва.
Движение в центр города будет односторонним. А для водителей, которые едут из центра, предложили пути объезда: через Королёва на Шаландина и Губкина.
С общественным транспортом проблему тоже решили: автобус №26 от Костюкова будет идти через Королёва и Щорса. В обратном направлении маршрут останется прежним.
Мэр пообещал завершить восстановительные работы максимально быстро.
Напомним, что 20 апреля после 22:00 в Белгороде раздался взрыв, после чего рядом с многоэтажным домом очевидцы увидели воронку радиусом 20 метров. В Минобороны России сообщили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-24.
Также губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о двух пострадавших: у одной женщины появились ссадины, у второй — черепно-мозговая травма.