РЭО: Больше 142 тонн макулатуры собрано за первый месяц акции «Миллион — Родине!»

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Полученные средства пойдут на благотворительность и гуманитарную помощь семьям, оказавшимся в трудном положении, проживающим на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также на поддержку общеобразовательных учреждений в этих регионах, пишет tagilcity.ru.
Волонтеры проводят в школах и университетах экоуроки, лекции и мастер-классы, а также планируют серию экскурсий на предприятия по сортировке и переработке вторсырья.
В прошлом году во время акции на переработку было отправлено 73 тысячи тонн макулатуры. Её участниками стали более 83 тысяч человек из 70 регионов России.
Желающие могут присоединиться к акции, организовав сбор макулатуры в своем учреждении или отнести накопленное вторсырье в верифицированный пункт приема. Подробности об акции и форматах участия можно найти на сайте https://миллион-родине.рф/.
Акция проводится в поддержку национального проекта "Экология" по инициативе Российского экологического оператора и всероссийской общественной организации волонтеров-экологов "Делай!".