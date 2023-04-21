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РЭО: Больше 142 тонн макулатуры собрано за первый месяц акции «Миллион — Родине!»

21 апреля 2023, 10:46
Фото: 1MI
Российский экологический оператор объявил результаты первого месяца всероссийской акции по сбору макулатуры "Миллион - Родине!". В рамках этой акции волонтеры собрали 142 546 кг макулатуры, которая будет направлена на переработку.

Полученные средства пойдут на благотворительность и гуманитарную помощь семьям, оказавшимся в трудном положении, проживающим на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области, а также на поддержку общеобразовательных учреждений в этих регионах, пишет tagilcity.ru.

Волонтеры проводят в школах и университетах экоуроки, лекции и мастер-классы, а также планируют серию экскурсий на предприятия по сортировке и переработке вторсырья.

В прошлом году во время акции на переработку было отправлено 73 тысячи тонн макулатуры. Её участниками стали более 83 тысяч человек из 70 регионов России.

Желающие могут присоединиться к акции, организовав сбор макулатуры в своем учреждении или отнести накопленное вторсырье в верифицированный пункт приема. Подробности об акции и форматах участия можно найти на сайте https://миллион-родине.рф/.

Акция проводится в поддержку национального проекта "Экология" по инициативе Российского экологического оператора и всероссийской общественной организации волонтеров-экологов "Делай!".

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