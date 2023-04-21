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Рабочая группа по СВО: Приняты льготы для участников спецоперации и их семей

21 апреля 2023, 12:49
Фото: ER.RU
Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) инициировала несколько законопроектов, которые были приняты Государственной думой РФ. Новые законы предусматривают улучшение действующих механизмов и установление прав на получение льгот для участников СВО и их семей.

Одним из авторов документа и главой рабочей группы, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком было отмечено, что статус ветеранов боевых действий будут иметь ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года. Они получат право на государственную поддержку, которая ранее им была недоступна из-за отсутствия соответствующего статуса. Новые нормы распространяются и на бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая бойцов ЧВК, пишет rostovgazeta.ru

Другой закон, принятый на этой неделе, предоставляет право на полное списание кредитов участников СВО, погибших или получивших тяжелую инвалидность, с их родителей-созаёмщиков или совершеннолетних детей, а также право на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца СВО.

Кроме этого, Госдума приняла и президент подписал пакет законов, инициированных рабочей группой, упрощающих процедуры признания военнослужащих погибшими или пропавшими без вести. Новый механизм касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и приграничных территориях — кроме бойцов, это сотрудники всех правоохранительных органов, гражданские, выполнявшие там служебные задачи, мирные жители.

Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года. В первом чтении был принят законопроект, который обеспечивает бесплатную юридическую помощь участникам СВО и их семьям, инициированный рабочей группой по СВО, сообщается на сайте партии ER.RU.

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