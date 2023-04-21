Рабочая группа по СВО: Приняты льготы для участников спецоперации и их семей

Одним из авторов документа и главой рабочей группы, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком было отмечено, что статус ветеранов боевых действий будут иметь ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года. Они получат право на государственную поддержку, которая ранее им была недоступна из-за отсутствия соответствующего статуса. Новые нормы распространяются и на бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая бойцов ЧВК, пишет rostovgazeta.ru