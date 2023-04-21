«Промокли потолки»: белгородцам после обстрела 9 апреля так и не восстановили крышу

В ходе вечернего прямого эфира к Вячеславу Гладкову обратились жители Белгородской области. По их словам, после обстрела, случившегося 9 апреля, им никто не отремонтировал ни окна, ни крышу. А из-за постоянных в последние дни дождей у них промокли потолки.