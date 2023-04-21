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Posted 21 апреля 2023, 20:41

Published 21 апреля 2023, 20:41

Modified 21 апреля 2023, 20:43

Updated 21 апреля 2023, 20:43

«Промокли потолки»: белгородцам после обстрела 9 апреля так и не восстановили крышу

«Промокли потолки»: белгородцам после обстрела 9 апреля так и не восстановили крышу

21 апреля 2023, 20:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Повреждения
Жителям с 9 апреля так и не восстановили крышу и окна, из-за чего у них за последние дни сильно промокли потолки.

В ходе вечернего прямого эфира к Вячеславу Гладкову обратились жители Белгородской области. По их словам, после обстрела, случившегося 9 апреля, им никто не отремонтировал ни окна, ни крышу. А из-за постоянных в последние дни дождей у них промокли потолки.

Глава региона удивился и отметил, что ничего об этом не знал. Он поручил решить проблему в ближайшее время.

Только что проговорил с главой. Если честно, не видел, что восстановления нет. Это вызывает у меня очень много вопросов и негативной критики. Поэтому министра ЖКХ Алексея Ботвиньева срочно отправил в ваш район, чтобы он разобрался вместе с главой, он доложит.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Повреждения#Потолок
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