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Проблема качества ростовских дорог вышла на федеральный уровень

21 апреля 2023, 14:58
Фото: piqsels.com
Ростовская область попала в очередной дорожный скандал. На этот раз на плачевное состояние дорог обратил внимание президент России Владимир Путин.

Плохое качество дорожного полотна в Ростовской области становится причиной аварий и многочасовых пробок. Однако, комментируя состояние дорог, региональный минтранс сообщил, что почти 90% ям на них были устранены. Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев отчитался о том, что в 2022 году было отремонтировано более 418 километров дорог, передает rostovgazeta.ru.

При этом на практике ситуация выглядит по-другому. Например, в конце марта этого года сотни автомобилей оказались заблокированы в 100-километровом заторе на одной из трасс области. Окунев тогда поспешил переложить ответственность на федералов. Интересно, что минтранс Ростовской области сообщил, что в прошлом году на дорожно-транспортную систему было потрачено почти 32 миллиарда рублей. В то же время, например, в соседней Волгоградской области на ремонт и строительство 450 километров дорог выделили чуть больше 10 миллиардов рублей, но таких проблем с дорогами там не наблюдается. Это о чем-то говорит.

Ранее региональная ФАС неоднократно доказывала факты картельных сговоров на дорожных торгах. Бюджетные средства осваиваются, а дороги в Ростовской области по-прежнему в плохом состоянии.

Теперь на проблему обратил внимание Владимир Путин, который потребовал навести порядок в районе пункта пропуска Гуково. По его словам, там скоро нельзя будет не только проехать, но и пройти.

«Во-первых, узко всё, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает. Там невозможно проехать, там нужно срочно порядок навести», — заявил Путин.

По сути, это было прямое обращение главы государства к министру транспорта Ростовской области Владимиру Окуневу. Если глава ведомства проигнорирует этот сигнал, то надежд на комфорт и безопасность на этом участке уже не останется. Стоит отметить, что на местной трассе снова образовалась пробка.

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