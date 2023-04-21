Проблема качества ростовских дорог вышла на федеральный уровень

При этом на практике ситуация выглядит по-другому. Например, в конце марта этого года сотни автомобилей оказались заблокированы в 100-километровом заторе на одной из трасс области. Окунев тогда поспешил переложить ответственность на федералов. Интересно, что минтранс Ростовской области сообщил, что в прошлом году на дорожно-транспортную систему было потрачено почти 32 миллиарда рублей. В то же время, например, в соседней Волгоградской области на ремонт и строительство 450 километров дорог выделили чуть больше 10 миллиардов рублей, но таких проблем с дорогами там не наблюдается. Это о чем-то говорит.