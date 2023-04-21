Проблема качества ростовских дорог вышла на федеральный уровень

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Плохое качество дорожного полотна в Ростовской области становится причиной аварий и многочасовых пробок. Однако, комментируя состояние дорог, региональный минтранс сообщил, что почти 90% ям на них были устранены. Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев отчитался о том, что в 2022 году было отремонтировано более 418 километров дорог, передает rostovgazeta.ru.
При этом на практике ситуация выглядит по-другому. Например, в конце марта этого года сотни автомобилей оказались заблокированы в 100-километровом заторе на одной из трасс области. Окунев тогда поспешил переложить ответственность на федералов. Интересно, что минтранс Ростовской области сообщил, что в прошлом году на дорожно-транспортную систему было потрачено почти 32 миллиарда рублей. В то же время, например, в соседней Волгоградской области на ремонт и строительство 450 километров дорог выделили чуть больше 10 миллиардов рублей, но таких проблем с дорогами там не наблюдается. Это о чем-то говорит.
Ранее региональная ФАС неоднократно доказывала факты картельных сговоров на дорожных торгах. Бюджетные средства осваиваются, а дороги в Ростовской области по-прежнему в плохом состоянии.
Теперь на проблему обратил внимание Владимир Путин, который потребовал навести порядок в районе пункта пропуска Гуково. По его словам, там скоро нельзя будет не только проехать, но и пройти.
«Во-первых, узко всё, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает. Там невозможно проехать, там нужно срочно порядок навести», — заявил Путин.
По сути, это было прямое обращение главы государства к министру транспорта Ростовской области Владимиру Окуневу. Если глава ведомства проигнорирует этот сигнал, то надежд на комфорт и безопасность на этом участке уже не останется. Стоит отметить, что на местной трассе снова образовалась пробка.