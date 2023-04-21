Президент РФ требует расширения диалога с населением на уровне муниципалитетов

Уточним, что в 2020 году по распоряжению президента России Владимира Путина в 83 субъектах страны были открыты ЦУРы. Их работа курируется организацией АНО «Диалог Регионы». Центры занимаются координацией онлайн-взаимодействия госорганов и населения через различные сервисы, а также обучением работников госвласти работе в соцсетях. В задачи «Диалога» также входит координация проекта, направленного на создание государственных пабликов и официальных страниц госучреждений на различных площадках, основной из которых является «ВКонтакте». ЦУРы обучают представителей госорганов коммуницировать с гражданами через интернет.