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Президент РФ требует расширения диалога с населением на уровне муниципалитетов

21 апреля 2023, 10:19
В рамках заседания Совета при президенте по развитию местного самоуправления глава государства Владимир Путин обратил внимание на необходимость наладить прямой диалог между российским населением и госорганами.

Путин подчеркнул, что сотрудники администраций населенных пунктов находятся ближе всего к гражданам, являясь для них официальными представителями публичной власти. Чтобы коммуникация между жителями и госвластью была более тесной, Путин предложил масштабировать практику центров управления регионами (ЦУР) на муниципальный уровень, пишет gazeta.ru.

Как показывает практика, процессы цифровизации значительно повышают качество и эффективность такой обратной связи, сказал Путин. Президент напомнил, что на прошлом заседании совета говорилось о создании центров управления регионами, и сегодня в российских субъектах действуют ЦУРы и их работа получает положительные отзывы от населения.

Уточним, что в 2020 году по распоряжению президента России Владимира Путина в 83 субъектах страны были открыты ЦУРы. Их работа курируется организацией АНО «Диалог Регионы». Центры занимаются координацией онлайн-взаимодействия госорганов и населения через различные сервисы, а также обучением работников госвласти работе в соцсетях. В задачи «Диалога» также входит координация проекта, направленного на создание государственных пабликов и официальных страниц госучреждений на различных площадках, основной из которых является «ВКонтакте». ЦУРы обучают представителей госорганов коммуницировать с гражданами через интернет.

С тех пор, как в декабре 2020 года начали работать ЦУРы, через интернет было обработано свыше 13,7 млн жалоб и инициатив, которые граждане оставляли в социальных сетях и на платформе "Госуслуги. Решаем вместе". Также с 2020 года подразделения «Диалога» стали выступать в качестве операторов онлайн-взаимодействия между местными администрациями и жителями населенных пунктов.

Как подчеркнул Путин, люди со своими проблемами и нуждами стремятся обращаться в местную администрацию. Они ожидают от представителей муниципалитетов внимательного отношения к своим обращениям. Чтобы обеспечить эффективную коммуникацию между гражданами и местными властями, по всей России было открыто 530 муниципальных центров управления, занимающихся обработкой сообщений от граждан на уровне населенных пунктов. Работа этих центров организована по принципу ЦУРов.

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