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Полностью восстановить повреждённый при взрыве дом в Белгороде планируют в июле

21 апреля 2023, 17:43
Фото: Соцсети Валентина Демидова
Мэр Белгорода Валентин Демидов встретился с жителями многоэтажного дома на Шаландина, который был поврежден в результате вчерашнего происшествия, и рассказал им планы по восстановлению.
Сюжет
Взрыв

Мэр Белгорода Валентин Демидов посетил жильцов повреждённого дома на улице Шаландина. В настоящий момент часть жителей проживает в гостинице «Амакс», другие предпочли остановиться у родственников.

Во время встречи мэр рассказал всем жильцам о планах по восстановлению повреждённого дома.

Рассчитываем завтра получить заключение экспертов БГТУ о состоянии дома. Затем — проектно-сметная документация на демонтаж и восстановление. С каждым жителем пройдем в квартиру, составим дефектную ведомость, а затем смету. Без согласия жителей как на общестроительные, так и на отделочные работы действовать не начинаем. В июле предварительно завершим восстановление.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Кроме того, при необходимости жильцам помогут посетить квартиры: кому-то забрать какие-то вещи, кто-то переживает за животных.

Алгоритм у нас отлажен. Все квартиры, а их, по уточненным данным, семь (две с затоплением в результате происшествия), отремонтируем в кратчайшие сроки. Этот вопрос — на моем контроле.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Ранее стало известно, что при взрыве по улице Шаландина пострадали семь квартир, две из которых оказались затоплены. По изначальной информации, повреждённых квартир было всего четыре.

Количество повреждённых квартир при взрыве в Белгороде выросло до семи
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