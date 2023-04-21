Полное видео взрыва в Белгороде появилось в Сети

В Сети опубликовали кадры, где полностью видно момент взрыва в Белгороде. На записи можно увидеть, как боеприпас упал и задымился. Спустя некоторое время произошёл взрыв, из-за которого машина взлетела в воздух и приземлилась на крышу магазина.