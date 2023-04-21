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Полное видео взрыва в Белгороде появилось в Сети

21 апреля 2023, 08:10
Фото: скриншот из видео
На кадрах видно, как сначала упал боеприпас, а спустя некоторое время на этом месте произошёл взрыв, из-за которого машина взлетела в воздух.
Сюжет
Взрыв

В Сети опубликовали кадры, где полностью видно момент взрыва в Белгороде. На записи можно увидеть, как боеприпас упал и задымился. Спустя некоторое время произошёл взрыв, из-за которого машина взлетела в воздух и приземлилась на крышу магазина.

Видео: «Белгород — это интересно»

Взрыв в Белгороде прогремел вечером 20 апреля. Автомобиль, который стоял на парковке, буквально улетел на крышу магазина «Пятёрочка». Там он пробыл всю ночь. Авто уже убрали.

Также сообщалось, что в результате происшествия пострадали три человека. У одного из пациентов — закрытая черепно-мозговая травма, у второй поднялось давление. Ещё одна пострадавшая от посещения больницы отказалась.

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