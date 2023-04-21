Полное видео взрыва в Белгороде появилось в Сети

Posted 21 апреля 2023, 08:10
Published 21 апреля 2023, 08:10
Modified 21 апреля 2023, 08:12
Updated 21 апреля 2023, 08:12
В Сети опубликовали кадры, где полностью видно момент взрыва в Белгороде. На записи можно увидеть, как боеприпас упал и задымился. Спустя некоторое время произошёл взрыв, из-за которого машина взлетела в воздух и приземлилась на крышу магазина.
Взрыв в Белгороде прогремел вечером 20 апреля. Автомобиль, который стоял на парковке, буквально улетел на крышу магазина «Пятёрочка». Там он пробыл всю ночь. Авто уже убрали.
Также сообщалось, что в результате происшествия пострадали три человека. У одного из пациентов — закрытая черепно-мозговая травма, у второй поднялось давление. Ещё одна пострадавшая от посещения больницы отказалась.