Под Белгородом обнаружили неразорвавшийся снаряд недалеко от пятиэтажного дома

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Неспокойно было не только в Белгороде, но и в Белгородском районе. В одном из населённых пунктов обнаружили неразорвавшийся снаряд в непосредственной близости от пятиэтажного жилого дома.
Людей из посёлка пришлось эвакуировать военной полиции и сотрудникам МЧС. Специалисты ликвидировали снаряд на месте — перевезти его оттуда было невозможно. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось о падении неизвестного обломка в Майском. Приземлился он во дворе частного жилого дома. На месте работали сапёры.
Напомним, что на этой неделе в селе Муром Шебекинского горокруга снаряд полностью разрушил частный дом. Жителей временно переселили в безопасное место. Тогда тоже обошлось без жертв и пострадавших.