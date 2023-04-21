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Под Белгородом обнаружили неразорвавшийся снаряд недалеко от пятиэтажного дома

21 апреля 2023, 12:39
Фото: vk.com/belmedkat
МЧС и военная полиция эвакуировали жителей посёлка. Ликвидировать снаряд пришлось прямо на месте, рассказали в группе медицины катастроф Белгородской области в соцсети.

Неспокойно было не только в Белгороде, но и в Белгородском районе. В одном из населённых пунктов обнаружили неразорвавшийся снаряд в непосредственной близости от пятиэтажного жилого дома.

Людей из посёлка пришлось эвакуировать военной полиции и сотрудникам МЧС. Специалисты ликвидировали снаряд на месте — перевезти его оттуда было невозможно. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось о падении неизвестного обломка в Майском. Приземлился он во дворе частного жилого дома. На месте работали сапёры.

Напомним, что на этой неделе в селе Муром Шебекинского горокруга снаряд полностью разрушил частный дом. Жителей временно переселили в безопасное место. Тогда тоже обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: vk.com/belmedkat
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#Наталья Корявых#Неразорвавшийся снаряд#Пятиэтажный дом#Белгородская область#Белгородский район#Происшествия#Снаряд#Эвакуация#МЧС
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