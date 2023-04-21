Новый советник мэра Белгорода поздравил мусульман с завершением Рамадана

Ранее Бел.Ру писало о том, что в Белгороде готовы возвести мечеть, если горожане предложат подходящее для неё место. Тогда белгородцы интересовались, почему в городе нет ни одной мечети и синагоги. Экс-мэр Антон Иванов ответил, что необходимо обозначить желаемые места или районы для размещения мечети. Вопрос в этом случае обещали рассмотреть в «более ускоренном порядке».