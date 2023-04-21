Новый советник мэра Белгорода поздравил мусульман с завершением Рамадана

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Новый советник мэра Белгорода Александр Лоскутов поздравил мусульман с завершением месяца Рамадан и с наступлением праздника Ураза-Байрам. Само по себе поздравление нельзя назвать чем-то удивительным, но сразу вспомнились планы на строительство мечети, которую собирались возвести в областном центре. Правда, власти вскоре эту информацию опровергли.
Ранее Бел.Ру писало о том, что в Белгороде готовы возвести мечеть, если горожане предложат подходящее для неё место. Тогда белгородцы интересовались, почему в городе нет ни одной мечети и синагоги. Экс-мэр Антон Иванов ответил, что необходимо обозначить желаемые места или районы для размещения мечети. Вопрос в этом случае обещали рассмотреть в «более ускоренном порядке».
Интересно, что вскоре мэрия открестилась от этих планов и заявила, что возводить мусульманский храм городские власти не собираются.
Что до Лоскутова, то в Белгороде он работает недавно. Ранее советник был главой Евпатории, а на днях побывал в первой рабочей поездке в областном центре. Также стало известно, что чиновник может стать вице-мэром по городскому хозяйству.