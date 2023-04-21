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Новый советник мэра Белгорода поздравил мусульман с завершением Рамадана

21 апреля 2023, 11:38
Фото: страница Александра Лоскутова в соцсети
Александр Лоскутов на своей странице в соцсети поздравил мусульман с завершением месяца Рамадан и с наступлением праздника Ураза-Байрам. После этого пользователи Сети вспомнили, как в Белгороде планировали строить мечеть.

Новый советник мэра Белгорода Александр Лоскутов поздравил мусульман с завершением месяца Рамадан и с наступлением праздника Ураза-Байрам. Само по себе поздравление нельзя назвать чем-то удивительным, но сразу вспомнились планы на строительство мечети, которую собирались возвести в областном центре. Правда, власти вскоре эту информацию опровергли.

Ранее Бел.Ру писало о том, что в Белгороде готовы возвести мечеть, если горожане предложат подходящее для неё место. Тогда белгородцы интересовались, почему в городе нет ни одной мечети и синагоги. Экс-мэр Антон Иванов ответил, что необходимо обозначить желаемые места или районы для размещения мечети. Вопрос в этом случае обещали рассмотреть в «более ускоренном порядке».

Интересно, что вскоре мэрия открестилась от этих планов и заявила, что возводить мусульманский храм городские власти не собираются.

Что до Лоскутова, то в Белгороде он работает недавно. Ранее советник был главой Евпатории, а на днях побывал в первой рабочей поездке в областном центре. Также стало известно, что чиновник может стать вице-мэром по городскому хозяйству.

Экс-глава Евпатории Лоскутов стал советником мэра Белгорода Демидова
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Антон Иванов#Валентин Демидов#Александр Лоскутов#Новости Белгорода#Город#Мэрия#Мечеть#Поздравление#Рамадан#Ураза-Байрам#Мусульмане
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