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Незадолго до взрыва: в Белгороде в ДТП на Щорса пострадали пять пассажирок автобуса

21 апреля 2023, 09:14
Фото: Telegram-канал УГИБДД по Белгородской области

Шесть человек пострадали в тройном ДТП с автобусами на улице Щорса в Белгороде

Неподалёку от магазина «Лента» столкнулись два автобуса и иномарка. Пострадали водитель легковушки и пять пассажиров одного из автобусов. Подробности аварии сообщили в ГИБДД и региональном минтрансе.
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ДТП

В областном УМВД сообщили подробности крупного ДТП на улице Щорса около магазина «Лента». в Белгороде. Столкнулись два автобуса и легковушка. Пострадали шесть человек.

Авария произошла накануне. 20 апреля около 20:50 56-летний водитель автобуса «НефАЗ» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Hyundai, за рулём иномарки сидела 27-летняя девушка. Затем автобус въехал в ПАЗ.

Есть пострадавшие. Травмы получили водитель иномарки, а также пассажиры ПАЗа: две девушки 16 лет, 20-летняя и 26-летняя девушки, 46-летняя женщина. Их жизни ничего не угрожает.

Случившееся прокомментировали в региональном минтрансе.

«По данному факту назначен ряд экспертиз для выяснения всех причин и обстоятельств случившегося», — ответили в ведомстве. По информации минтранса, участниками аварии стали автобусы № 45 и № 120.

Сообщается, что пассажирский транспорт принадлежит ООО «Автомиг» и ООО «Маршрут».

Фото: минтранс Белгородской области

Кроме того, в УМВД поделились подробностями ещё двух ДТП. Одно из них произошло в Белгороде на улице Победы. Водитель Mitsubishi не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди Ford, остановившегося перед пешеходным переходом. В итоге Ford наехал на пешехода. Мужчина пострадал.

Ещё одна авария случилась в Белгородском районе на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка. Водитель «Лады» въехал в стоявший автомобиль ГАЗ. Пострадал автомобилист за рулём «Лады».

В полиции сообщили подробности жёсткого ДТП на улице Щорса в Белгороде
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