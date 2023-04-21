Незадолго до взрыва: в Белгороде в ДТП на Щорса пострадали пять пассажирок автобуса

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В областном УМВД сообщили подробности крупного ДТП на улице Щорса около магазина «Лента». в Белгороде. Столкнулись два автобуса и легковушка. Пострадали шесть человек.
Авария произошла накануне. 20 апреля около 20:50 56-летний водитель автобуса «НефАЗ» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Hyundai, за рулём иномарки сидела 27-летняя девушка. Затем автобус въехал в ПАЗ.
Есть пострадавшие. Травмы получили водитель иномарки, а также пассажиры ПАЗа: две девушки 16 лет, 20-летняя и 26-летняя девушки, 46-летняя женщина. Их жизни ничего не угрожает.
Случившееся прокомментировали в региональном минтрансе.
«По данному факту назначен ряд экспертиз для выяснения всех причин и обстоятельств случившегося», — ответили в ведомстве. По информации минтранса, участниками аварии стали автобусы № 45 и № 120.
Сообщается, что пассажирский транспорт принадлежит ООО «Автомиг» и ООО «Маршрут».
Кроме того, в УМВД поделились подробностями ещё двух ДТП. Одно из них произошло в Белгороде на улице Победы. Водитель Mitsubishi не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди Ford, остановившегося перед пешеходным переходом. В итоге Ford наехал на пешехода. Мужчина пострадал.
Ещё одна авария случилась в Белгородском районе на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка. Водитель «Лады» въехал в стоявший автомобиль ГАЗ. Пострадал автомобилист за рулём «Лады».