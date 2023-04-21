Незадолго до взрыва: в Белгороде в ДТП на Щорса пострадали пять пассажирок автобуса

Кроме того, в УМВД поделились подробностями ещё двух ДТП. Одно из них произошло в Белгороде на улице Победы. Водитель Mitsubishi не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди Ford, остановившегося перед пешеходным переходом. В итоге Ford наехал на пешехода. Мужчина пострадал.