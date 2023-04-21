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Не только Белгород: ещё два региона пострадали от атак ВСУ

21 апреля 2023, 08:28
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Беспилотник ВСУ атаковал технику на фортификационных сооружениях в Курской области

Беспилотники атаковали Курскую и Брянскую области. Среди мирных жителей пострадавших нет.
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Обстрел

Не только Белгород пострадал в результате происшествий. Курскую и Брянскую область атаковали беспилотники ВСУ.

Как сообщил глава Курской области Роман Старовойт, у села Гуево в Суджанском районе беспилотник атаковал трактор-погрузчик. В это время техника работала на фортификационных сооружениях. Трактор получил повреждения. Водитель не пострадал.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Также стало известно об атаке на Брянскую область. По данным губернатора Александра Богомаза, беспилотник упал на территорию жилого дома в городе Клинцы. Никто не пострадал, но имеются разрушения: в доме выбило стёкла. На месте происшествия работают оперативные службы.

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