Не только Белгород: ещё два региона пострадали от атак ВСУ

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Не только Белгород пострадал в результате происшествий. Курскую и Брянскую область атаковали беспилотники ВСУ.
Как сообщил глава Курской области Роман Старовойт, у села Гуево в Суджанском районе беспилотник атаковал трактор-погрузчик. В это время техника работала на фортификационных сооружениях. Трактор получил повреждения. Водитель не пострадал.
Также стало известно об атаке на Брянскую область. По данным губернатора Александра Богомаза, беспилотник упал на территорию жилого дома в городе Клинцы. Никто не пострадал, но имеются разрушения: в доме выбило стёкла. На месте происшествия работают оперативные службы.