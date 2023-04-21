Не только Белгород: ещё два региона пострадали от атак ВСУ

Также стало известно об атаке на Брянскую область. По данным губернатора Александра Богомаза, беспилотник упал на территорию жилого дома в городе Клинцы. Никто не пострадал, но имеются разрушения: в доме выбило стёкла. На месте происшествия работают оперативные службы.