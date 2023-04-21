На содержание светофоров и постов видеоконтроля в области потратят 14,9 млн рублей

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области заключило контракт с ООО «Техстроймонтаж» на обслуживание светофоров и постов видеоконтроля в Белгородской области. Цена контракта составила 14 млн 976 тыс. рублей. «Техстроймонтаж» работает в Белгороде с 2017 года. Основной вид деятельности компании — деятельность в области связи на базе проводных технологий.
Следить за объектами подрядчик будет с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года.
Компания будет заниматься проверкой работоспособности светофоров и постов, протирать линзы, устранять неисправности, заниматься техобслуживанием и диагностикой объектов.
Известно, что объекты находятся на следующих участках дорог: северный подъезд к Белгороду, Короча — Чернянка — Красное, Валуйки — Алексеевка — Красное, Белгород — Новая Деревня, Таврово — Соломино — Разумное и т. д.