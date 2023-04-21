На содержание светофоров и постов видеоконтроля в области потратят 14,9 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области заключило контракт с ООО «Техстроймонтаж» на обслуживание светофоров и постов видеоконтроля в Белгородской области. Цена контракта составила 14 млн 976 тыс. рублей. «Техстроймонтаж» работает в Белгороде с 2017 года. Основной вид деятельности компании — деятельность в области связи на базе проводных технологий.