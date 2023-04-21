На месте взрыва в Белгороде найдена вторая воронка

Стало известно о новой воронке после ЧП. Что в ней находится — ещё неизвестно. В настоящий момент на месте работают взрывотехники, обследуют место. Жителей ещё не запускают в квартиры. Белгородцам предложили проехать в гостиницу или пройти в помещение УК. В частности, заммэра завлекал людей чаем и булочками.