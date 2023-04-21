На месте взрыва в Белгороде найдена вторая воронка

Posted Сегодня, 21:47
Published Сегодня, 21:47
Modified Сегодня, 21:51
Updated Сегодня, 21:51
Стало известно о новой воронке после ЧП. Что в ней находится — ещё неизвестно. В настоящий момент на месте работают взрывотехники, обследуют место. Жителей ещё не запускают в квартиры. Белгородцам предложили проехать в гостиницу или пройти в помещение УК. В частности, заммэра завлекал людей чаем и булочками.
Ранее мы писали о том, как после взрыва на Ватутина появилась 20-метровая воронка. Причиной взрыва стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-34. Об этом сообщили в Минобороны. Пострадали две местные жительницы. Одну из них пришлось увезти в больницу. Погибших нет.