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На месте взрыва в Белгороде найдена вторая воронка

20 апреля 2023, 21:47
Фото: Bel.ru
Она образовалась с другой стороны дома. Журналисты Бел.Ру находятся на месте событий.

Стало известно о новой воронке после ЧП. Что в ней находится — ещё неизвестно. В настоящий момент на месте работают взрывотехники, обследуют место. Жителей ещё не запускают в квартиры. Белгородцам предложили проехать в гостиницу или пройти в помещение УК. В частности, заммэра завлекал людей чаем и булочками.

Ранее мы писали о том, как после взрыва на Ватутина появилась 20-метровая воронка. Причиной взрыва стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-34. Об этом сообщили в Минобороны. Пострадали две местные жительницы. Одну из них пришлось увезти в больницу. Погибших нет.

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#Алина Харина#Эксклюзив#Происшествия#Белгород#Разрушения#Воронка#Минобороны
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