На месте вечернего ЧП в Белгороде работают взрывотехники

Накануне в этом районе произошло ЧП, в результате которого получили повреждения квартиры и машины. Сейчас территорию обследуют взрывотехники Минобороны, МЧС, Росгвардии. Это необходимо, чтобы гарантировать безопасность белгородцев, отметил градоначальник.