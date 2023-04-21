Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Изображение материала

На месте вечернего ЧП в Белгороде работают взрывотехники

21 апреля 2023, 10:51
Фото: Bel.ru
На улице Шаландина работают специалисты Минобороны, МЧС и Росгвардии. Они проводят дополнительное обследование территории. Белгородцев просят сохранять спокойствие, сообщил мэр Валентин Демидов.
Сюжет
Взрыв

На улице Шаландина в Белгороде работают взрывотехники, территория оцеплена. Об этом днём 21 апреля сообщил мэр Валентин Демидов.

Накануне в этом районе произошло ЧП, в результате которого получили повреждения квартиры и машины. Сейчас территорию обследуют взрывотехники Минобороны, МЧС, Росгвардии. Это необходимо, чтобы гарантировать безопасность белгородцев, отметил градоначальник.

Жители дома на улице Шаландина сейчас находятся в безопасном месте.

В результате ночного взрыва в Белгороде пострадали три человека. Повреждены четыре квартиры, четыре машины, дорожное полотно. На месте взрыва образовалась большая воронка. Одну из машин отбросило на крышу «Пятёрочки».

Ошибка на федеральном ТВ в новости о взрыве в Белгороде удивила даже ведущего
Узнать подробнее
Читайте также:
Что происходит на местах взрывов в БелгородеВоронка 20 метров, раненые, разрушения: что известно о взрывах в Белгороде 20 апреляПолное видео взрыва в Белгороде появилось в Сети
#Инна Рогова#Оцепление#Взрывотехники#Росгвардия#Взрыв#МЧС#Минобороны#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов
Подпишитесь
Воронка 20 метров, раненые, разрушения: что известно о взрывах в Белгороде 20 апреля
Сегодня, 08:56
Что стало с машиной и где был водитель подлетевшей из-за взрыва иномарки в Белгороде
Сегодня, 12:30
Ошибка на федеральном ТВ в новости о взрыве в Белгороде удивила даже ведущего
Сегодня, 10:26
Полное видео взрыва в Белгороде появилось в Сети
Сегодня, 08:10
Шесть автомобилей пострадало в результате взрыва в Белгороде
Сегодня, 13:12
Что привело к падению боеприпаса с самолёта Су-34 на Белгород
Сегодня, 12:00