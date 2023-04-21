На месте вечернего ЧП в Белгороде работают взрывотехники

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
На улице Шаландина в Белгороде работают взрывотехники, территория оцеплена. Об этом днём 21 апреля сообщил мэр Валентин Демидов.
Накануне в этом районе произошло ЧП, в результате которого получили повреждения квартиры и машины. Сейчас территорию обследуют взрывотехники Минобороны, МЧС, Росгвардии. Это необходимо, чтобы гарантировать безопасность белгородцев, отметил градоначальник.
Жители дома на улице Шаландина сейчас находятся в безопасном месте.
В результате ночного взрыва в Белгороде пострадали три человека. Повреждены четыре квартиры, четыре машины, дорожное полотно. На месте взрыва образовалась большая воронка. Одну из машин отбросило на крышу «Пятёрочки».