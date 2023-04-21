«Машина просто улетела»: очевидец рассказал о взрыве в Белгороде

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Водитель такси, который стал свидетелем вчерашнего взрыва в Белгороде, поделился подробностями происшествия. В момент взрыва он ехал вместе с пассажиркой. В то время они находились около парковки.
Когда произошёл взрыв, водитель резко затормозил. Разлетевшиеся фрагменты посыпались на крышу авто. Мужчина подумал, что его и женщину придавит прямо там.
Водитель убедился, что с пассажиркой всё в порядке, а затем она попросила его уехать как можно быстрее. Тем временем белгородец увидел улетавшую с парковки машину.
«Краем глаза вижу, что за машиной происходит. Там — взрыв. Машина, которая стояла на парковке, просто улетает куда-то», — делится таксист.
Молодой человек отъехал и вызвал на место происшествия полицию.
Ранее в Сети появились фотографии автомобиля, который отбросило на крышу «Пятёрочки». На утро 21 апреля машина всё ещё оставалась там.
По официальной информации, повреждения в результате вечернего взрыва в Белгороде получили четыре машины.