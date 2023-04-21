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«Машина просто улетела»: очевидец рассказал о взрыве в Белгороде

21 апреля 2023, 07:29
Фото: скриншот из видео Telegram-канала «ВЕСТИ. Белгород»

Очевидец рассказал о моменте взрыва в Белгороде

Водитель такси, ставший свидетелем взрыва, рассказал, что разлетевшиеся куски земли и асфальта упали на крышу его автомобиля. Он также увидел, как другая машина буквально улетела с парковки. Впечатлениями мужчина поделился с журналистами ГТРК «Белгород».
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Взрыв

Водитель такси, который стал свидетелем вчерашнего взрыва в Белгороде, поделился подробностями происшествия. В момент взрыва он ехал вместе с пассажиркой. В то время они находились около парковки.

Когда произошёл взрыв, водитель резко затормозил. Разлетевшиеся фрагменты посыпались на крышу авто. Мужчина подумал, что его и женщину придавит прямо там.

Водитель убедился, что с пассажиркой всё в порядке, а затем она попросила его уехать как можно быстрее. Тем временем белгородец увидел улетавшую с парковки машину.

«Краем глаза вижу, что за машиной происходит. Там — взрыв. Машина, которая стояла на парковке, просто улетает куда-то», — делится таксист.

Молодой человек отъехал и вызвал на место происшествия полицию.

Ранее в Сети появились фотографии автомобиля, который отбросило на крышу «Пятёрочки». На утро 21 апреля машина всё ещё оставалась там.

По официальной информации, повреждения в результате вечернего взрыва в Белгороде получили четыре машины.

Видео: Telegram-канал «ВЕСТИ. Белгород»
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