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Маршрут двух автобусов в Белгороде изменили из-за последствий взрыва

21 апреля 2023, 07:08
Фото: 1MI
Изменения произошли в автобусах № 26 и 29. Корректировки будут актуальны на время восстановительных работ, сообщили в мэрии.

В Белгороде на время изменили маршрут двух автобусов. Это необходимо на время восстановительных работ на проспекте Ватутина, уточнили в городской администрации.

Изменения коснулись автобусов № 26 и № 29. Первый проследует по ул. Костюкова до БГТУ им. В. Г. Шухова, далее по ул. Губкина. Второй будет двигаться по ул. Щорса.

Ранее также стало известно, что на время ремонта изменится схема движения и для автомобилистов.

В результате взрыва вечером 20 апреля в Белгороде образовалась большая воронка в районе Губкина — Ватутина. Ремонтные работы на участке планируют завершить до понедельника.

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