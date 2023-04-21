Количество повреждённых квартир при взрыве в Белгороде выросло до семи

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
В вечернем прямом эфире мэр Белгорода Валентин Демидов кратко рассказал о последних данных вчерашнего взрыва. По известной информации, количество повреждённых квартир увеличилось до семи.
Эксперты оценивают состояние строений и готовятся к началу восстановительных работ. Повреждённых квартир, по последним данным, сегодня семь, две из них затоплены. Мы отремонтируем их в ближайшие сроки. Людей вернём домой сразу, как получим заключение от специалистов.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также мэр города отметил, что владельцам повреждённых автомобилей либо выплатят компенсацию, либо предложат отремонтировать транспорты.
Ранее было известно о четырёх повреждённых квартирах в близстоящей многоэтажке на улице Шаландина. Всего пострадали три человека: у одной женщины черепно-мозговая травма, у второй зафиксировали только ссадины, а третий человек от госпитализации отказался. Остальных жителей дома временно отправили в гостиницу.