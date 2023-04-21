Количество повреждённых квартир при взрыве в Белгороде выросло до семи

Ранее было известно о четырёх повреждённых квартирах в близстоящей многоэтажке на улице Шаландина. Всего пострадали три человека: у одной женщины черепно-мозговая травма, у второй зафиксировали только ссадины, а третий человек от госпитализации отказался. Остальных жителей дома временно отправили в гостиницу.