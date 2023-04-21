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Как выглядит место взрыва в Белгороде утром следующего дня

21 апреля 2023, 06:52
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
последствия взрыва в Белгороде

В Белгороде закопали двадцатиметровую воронку после ночного взрыва

В областном центре продолжаются работы по восстановлению дороги и других повреждений после вечернего взрыва 20 апреля. На месте работает корреспондент Бел.Ру

По состоянию на девять часов утра воронку, размер которой составил 20 на 5 метров, закопали, начались работы по восстановлению дорожного полотна, на место привезли щебень.

Боеприпас упал на краю трассы и в нескольких десятках метров от многоэтажного дома. Кроме асфальта повредились столбы, фонари, пострадали деревья. О поднятии легковой машины, которую взрывной волной забросило на крышу продуктового магазина, на момент публикации информации нет. Видео с места событий можно посмотреть в нашем Telegram-канале.

Восстановить дорогу полностью планируют к понедельнику. Схему движения на участке временно изменили, в том числе и для общественного транспорта.

Взрыв произошёл в десять часов вечера после незапланированного схода боеприпаса с военного самолёта Су-34. Пострадали три человека. Дом, где разрушения получили четыре квартиры, временно расселили.

как выглядит место взрыва в Белгороде на следующий денькак выглядит место взрыва в Белгороде на следующий день
как выглядит место взрыва в Белгороде на следующий денькак выглядит место взрыва в Белгороде на следующий день
как выглядит место взрыва в Белгороде на следующий день
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
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