Как устроен P2P-обмен криптовалют на бирже

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Что такое обмен p2p, или peer to peer? Это обмен напрямую между двумя пользователями. Например, один пользователь обменника может купить биткоин за рубли у другого.
Обменники с p2p-торговлей здесь — гаранты сделки. Они блокируют средства и отправляют их другой стороне после того, как биткоины пришли вам. Сервисы обычно взимают комиссию за услуги, но есть и исключения, где комиссия нулевая (обычно это касается p2p-маркетплейсов от известных криптобирж).
Принцип напоминает магазин «из рук в руки», только вместо обычного товара — криптовалюты.
Многие традиционные биржи предлагают P2P-торговлю, это относится к большинству топовых платформ. Способ достаточно надежен, так как к секции P2P допускают только верифицированных трейдеров. Хорошее дополнение к этому — система рейтингов и отображение процента успешных сделок продавца.
В то же время, встречаются и биржи, полностью заточенные под peer to peer, но их история уже близится к закату — в 2022 и 2023 году многие закрылись, не выдержав конкуренции с многофункциональными традиционными биржами.
Обратите внимание, что P2P-биржа не значит полную децентрализацию. Скорее всего, вам придется пройти верификацию, указав личные данные и привязав телефон. Кроме того, криптовалюта используемая для торговли, хранится на централизованных счетах компании.
Сам P2P-обменник, как правило, представляет собой сайт, где проводят сделки продавцы и покупатели крипты. У обменника может быть свой бот — это удобно тем, кто привык все делать через Telegram.
Однако будьте внимательны. На рынке много мошенников — в первый раз обязательно загляните на сайт и убедитесь, что пользуетесь официальным ботом.
Вариант, который встречается реже — это боты для обмена криптовалюты, не связанные с сайтами. Здесь нужно еще больше осмотрительности — изучите отзывы, проводите первые сделки на небольших суммах.
Атомарный своп — это чистый обмен p2p, без посредников в лице бирж или обменников. Соответственно, и фиат, то есть реальные деньги (рубли, доллары) при таком способе не поддерживается.
Атомарный своп работает посредством смарт-контракта (программы на блокчейне), с помощью которой два пользователя из двух разных блокчейнов могут обменять коины. Первыми атомик-свопы начали предлагать Decred и Litecoin, сегодня таких сетей больше.
Приведем пример с Алисой и Бобом:
Наши А и Б договорились обменять биткоин на эфир. Боб хочет отдать 1 BTC и получить от Алисы 20 ETH. Боб создает смарт-контракт и отправляет на адрес контракта свой биткоин. Как только монета пришла на контракт, она генерирует для Боба ключ — ключ доступен только ему.
Ключ хешируется — шифруется. Боб направляет хешированный ключ Алисе. Получив хеш, Алиса создает свой адрес контракта — на него она направляет 20 ETH.
Теперь Боб может запросить 20 ETH, используя свой ключ. Алиса видит ключ и запрашивает BTC. Сделка успешно завершена.
Это удобно — нет посредников, а безопасность гарантируется программой. Минус — каждый участник заплатит комиссию дважды — в пользу одной и другой сети.
P2P — обширное направление. Вы можете выбирать между p2p-ботами в Telegram, p2p-обменниками, биржами или сервисами с разделом p2p. А если есть технические знания и вы хотите чистый p2p — попробуйте атомарные свопы.
Как отмечает эксперты по крипторынку, нужно помнить, что в сфере часто встречаются мошенники. Вас могут попытаться обмануть во время сделки. Самое главное — ни при каких условиях не переводите криптовалюту, пока не получите фактическую оплату, какими бы словами вас не упрашивал контрагент.
Прежде чем, начать обмен, стоит познакомиться со списком ведущих бирж у которых есть P2P обменники криптовалют, узнать их форматы, преимущества и недостатки.
Статья подготовлена по материалам сайта Profinvestment.com