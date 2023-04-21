Как устроен P2P-обмен криптовалют на бирже

Обменники с p2p-торговлей здесь — гаранты сделки. Они блокируют средства и отправляют их другой стороне после того, как биткоины пришли вам. Сервисы обычно взимают комиссию за услуги, но есть и исключения, где комиссия нулевая (обычно это касается p2p-маркетплейсов от известных криптобирж).