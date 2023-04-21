Главред Бел.Ру рассказал о взрыве в Белгороде на месте происшествия

Posted Сегодня, 21:16
Published Сегодня, 21:16
Modified Сегодня, 21:19
Updated Сегодня, 21:19
В доме на улице Шаландина зафиксировали прилёт — в квартиру на четвёртом этаже. Женщина, которая живёт в этой квартире, осталась жива. Повреждения получили стены, тумбочка и другие вещи в доме. Людей из МКД эвакуировали. На месте работают спецслужбы.
Удалось Бел.Ру пообщаться и с той жительницей, которая пережила взрыв, несмотря на повреждение квартиры. Удивительно, но женщина сохраняет оптимизм.
Я уже спать легла. И тут взрыв! Подпрыгиваю: думаю, что случилось? Я не ожидала, что попадёт именно к нам.
жительница пострадавшей квартиры на улице Шаландина
Тем гражданам, чьи квартиры не пострадали, разрешили возвращаться внутрь. Об этом сказала полиция. Впрочем, у МЧС и мэрии к такому решению возникли вопросы, но после небольшего обсуждения «добро» всё же дали.
Всего в результате происшествия пострадали два человека. Одну из жительниц пришлось увезти в больницу.