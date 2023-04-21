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Posted Сегодня, 21:16

Published Сегодня, 21:16

Modified Сегодня, 21:19

Updated Сегодня, 21:19

Главред Бел.Ру рассказал о взрыве в Белгороде на месте происшествия

20 апреля 2023, 21:16
Евгений Грицков выехал на место события и рассказывает в режиме реального времени о том, что происходит на месте взрыва.

В доме на улице Шаландина зафиксировали прилёт — в квартиру на четвёртом этаже. Женщина, которая живёт в этой квартире, осталась жива. Повреждения получили стены, тумбочка и другие вещи в доме. Людей из МКД эвакуировали. На месте работают спецслужбы.

Видео: Bel.ru

Удалось Бел.Ру пообщаться и с той жительницей, которая пережила взрыв, несмотря на повреждение квартиры. Удивительно, но женщина сохраняет оптимизм.

Я уже спать легла. И тут взрыв! Подпрыгиваю: думаю, что случилось? Я не ожидала, что попадёт именно к нам.
жительница пострадавшей квартиры на улице Шаландина

Тем гражданам, чьи квартиры не пострадали, разрешили возвращаться внутрь. Об этом сказала полиция. Впрочем, у МЧС и мэрии к такому решению возникли вопросы, но после небольшего обсуждения «добро» всё же дали.

Всего в результате происшествия пострадали два человека. Одну из жительниц пришлось увезти в больницу.

Видео: Bel.ru
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