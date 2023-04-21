Глава пресс-службы губернатора Белгородской области покинул пост

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Глава пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин покинул пост. О причинах его ухода не сообщалось. На должность руководителя пресс-службы Брызгалина назначили в декабре 2021 года. При этом на сайте правительства региона должность всё ещё числится за ним.
Ранее стало известно об уходе с поста министра экономического развития области Зои Астанковой. В должности руководителя ведомства она проработала менее полугода. До её назначения кресло министра пустовало в течение девяти месяцев.
Также сообщалось о назначении Инны Ткачёвой на должность главы управления капстроительства мэрии Белгорода. До неё исполняющим обязанности руководителя был Игорь Лютенко.