Глава пресс-службы губернатора Белгородской области покинул пост

Глава пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин покинул пост. О причинах его ухода не сообщалось. На должность руководителя пресс-службы Брызгалина назначили в декабре 2021 года. При этом на сайте правительства региона должность всё ещё числится за ним.