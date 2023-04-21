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Глава пресс-службы губернатора Белгородской области покинул пост

21 апреля 2023, 14:54
В должности руководителя пресс-службы Иван Брызгалин работал с декабря 2021 года. Причины его ухода не сообщались.

Глава пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин покинул пост. О причинах его ухода не сообщалось. На должность руководителя пресс-службы Брызгалина назначили в декабре 2021 года. При этом на сайте правительства региона должность всё ещё числится за ним.

Ранее стало известно об уходе с поста министра экономического развития области Зои Астанковой. В должности руководителя ведомства она проработала менее полугода. До её назначения кресло министра пустовало в течение девяти месяцев.

Также сообщалось о назначении Инны Ткачёвой на должность главы управления капстроительства мэрии Белгорода. До неё исполняющим обязанности руководителя был Игорь Лютенко.

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#Белгородская область#Белгород#Кадровые перестановки#Общество#Правительство области#Наталья Корявых#Пресс-служба#Пресс-служба губернатора#Иван Брызгалин
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