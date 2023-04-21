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Гладков ответил, когда починят разрушенную дорогу на перекрёстке Губкина — Ватутина

21 апреля 2023, 06:28
Фото: 1MI

Дорогу Губкина — Ватутина в Белгороде должны восстановить до понедельника

Основной объём выполнят в выходные, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Дорожникам предстоит много работы.
Сюжет
Взрыв

В результате вечернего взрыва в Белгороде разрушено дорожное полотно на перекрёстке Губкина — Ватутина. Восстановить его должны до понедельника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Очень большой объём работ необходимо выполнить, чтобы повреждённое полотно убрать, чтобы всё-таки качественно улица была покрыта твёрдым покрытием, и в связи с тем, что в рабочие дни интенсивное движение, основная часть работ должна быть выполнена в субботу-воскресенье.
Вячеслав Гладков

Вечером 20 апреля в Белгороде прогремел взрыв. В результате на перекрёстке Губкина — Ватутина образовалась воронка радиусом 20 метров.

Пострадали три женщины. Повреждения получили четыре квартиры и четыре автомобиля.

Как объяснили в Минобороны РФ, причиной ЧП стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-34.

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