Гладков ответил, когда починят разрушенную дорогу на перекрёстке Губкина — Ватутина

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В результате вечернего взрыва в Белгороде разрушено дорожное полотно на перекрёстке Губкина — Ватутина. Восстановить его должны до понедельника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Очень большой объём работ необходимо выполнить, чтобы повреждённое полотно убрать, чтобы всё-таки качественно улица была покрыта твёрдым покрытием, и в связи с тем, что в рабочие дни интенсивное движение, основная часть работ должна быть выполнена в субботу-воскресенье.
Вячеслав Гладков
Вечером 20 апреля в Белгороде прогремел взрыв. В результате на перекрёстке Губкина — Ватутина образовалась воронка радиусом 20 метров.
Пострадали три женщины. Повреждения получили четыре квартиры и четыре автомобиля.
Как объяснили в Минобороны РФ, причиной ЧП стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-34.