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Published Сегодня, 18:37

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Гладков опроверг слухи о проведении ОГЭ под другим названием в очном формате

21 апреля 2023, 18:37
Фото: 1MI
Глава региона подтвердил, что экзамены отменены, а все контрольные работы проведут в заочном режиме.

Среди родителей школьников начала распространяться информация, что экзамены для выпускников всё-таки состоятся. Только проведут их под другим названием. Кто-то из родителей также сказал, что ОГЭ замаскировали под контрольные работы, а проводить их будут в очном формате.

Но губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира ответил на вопросы родителей и опроверг распространившиеся среди них слухи.

Экзаменов и очных контрольных работ не будет. Директору одной из школ я позвонил: у них подобных поручений не было. Все контрольные работы будут проходить в заочном режиме. Если кто-то будет вам говорить об обратном, обращайтесь к министру образования Андрею Милёхину или в прокуратуру.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Особый порядок сдачи ОГЭ и ЕГЭ для белгородских выпускников могут утвердить в марте
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#Александра Склярова#Выпускники#Экзамен#Огэ#Образование#Школьники#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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