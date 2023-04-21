Гладков опроверг слухи о проведении ОГЭ под другим названием в очном формате

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Среди родителей школьников начала распространяться информация, что экзамены для выпускников всё-таки состоятся. Только проведут их под другим названием. Кто-то из родителей также сказал, что ОГЭ замаскировали под контрольные работы, а проводить их будут в очном формате.
Но губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира ответил на вопросы родителей и опроверг распространившиеся среди них слухи.
Экзаменов и очных контрольных работ не будет. Директору одной из школ я позвонил: у них подобных поручений не было. Все контрольные работы будут проходить в заочном режиме. Если кто-то будет вам говорить об обратном, обращайтесь к министру образования Андрею Милёхину или в прокуратуру.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области