Где в Белгородской области пройдёт бал кадетов и будет ли марш-парад первоклассников?

В ходе вечернего прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, почему в регионе не отменили бал кадетов. По словам белгородца, обычно столпотворение детей в одном месте избегается, однако с балом кадетов почему-то такая установка не работает. Заодно родители поинтересовались, состоится ли в мае марш-парад первоклассников в парке Победы.