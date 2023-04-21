Где в Белгородской области пройдёт бал кадетов и будет ли марш-парад первоклассников?

Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
В ходе вечернего прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, почему в регионе не отменили бал кадетов. По словам белгородца, обычно столпотворение детей в одном месте избегается, однако с балом кадетов почему-то такая установка не работает. Заодно родители поинтересовались, состоится ли в мае марш-парад первоклассников в парке Победы.
Глава региона объяснил, что марш-парад первоклассников в этом году устраивать не будут, а кадетский бал может пройти в Губкине.
Ни кадетского бала, ни марша-парада в Белгороде не будет. Есть подготовка к балу кадетов в Губкине, он находится достаточно далеко от государственной границы. Но принимать окончательное решение о его проведении будем примерно за дня три до события.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области