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Где в Белгородской области пройдёт бал кадетов и будет ли марш-парад первоклассников?

21 апреля 2023, 19:36
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков в прямом эфире сообщил, где в регионе пройдёт кадетский бал, а также планируется ли провести марш-парад первоклассников.

В ходе вечернего прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, почему в регионе не отменили бал кадетов. По словам белгородца, обычно столпотворение детей в одном месте избегается, однако с балом кадетов почему-то такая установка не работает. Заодно родители поинтересовались, состоится ли в мае марш-парад первоклассников в парке Победы.

Глава региона объяснил, что марш-парад первоклассников в этом году устраивать не будут, а кадетский бал может пройти в Губкине.

Ни кадетского бала, ни марша-парада в Белгороде не будет. Есть подготовка к балу кадетов в Губкине, он находится достаточно далеко от государственной границы. Но принимать окончательное решение о его проведении будем примерно за дня три до события.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Бал кадетов 9 мая перенесли из Белгорода в Губкин
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#Александра Склярова#Бал#Кадеты#Общество#Праздник#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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