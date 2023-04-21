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Где белгородцы могут сжигать сухую траву и готовить еду на костре

21 апреля 2023, 12:52
Фото: 1MI
О новых правилах противопожарного режима напомнил начальник управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов. Он пояснил, где можно сжигать ветки и листву, а также готовить пищу на костре.
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МЧС

По словам Потапова, с 1 марта 2023 года вступили в силу новые правила противопожарного режима. В них прописаны требования к разведению огня на землях общего пользования, а также на территории частных домовладений. Согласно им, открытый огонь запрещается использовать для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого местах. Разрешается — в мангалах, жаровнях и других приспособленных местах. При этом они должны быть установлены на расстоянии не менее пяти метров от зданий и сооружений.

Запрещается сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, материалы или изделия вблизи зданий и сооружений. В новой редакции правил сжигать сухую траву, ветки, листву и т. д. можно на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений или других построек. Если же сжигание происходит в металлической ёмкости или бочке, минимально допустимое расстояние может быть уменьшено вдвое — до 7,5 метра. При этом ёмкость для сжигания мусора должна быть с металлическим листом, чтобы при необходимости перекрыть доступ кислорода и потушить пламя.

Потапов напомнил, что за нарушение пожарной безопасности при сжигании травы и мусора предусмотрена административная ответственность, а в случаях наступления последствий (крупный ущерб лесным насаждениям, имуществу, причинение тяжкого вреда здоровью, либо гибель людей) — уголовная.

Размер штрафа составляет:

  • для граждан — 5000-15 000 рублей;
  • для должностных лиц — 20 000-30 000 рублей;
  • для ИП — 40 000-60 000 рублей;
  • для юрлиц — 300-400 тысяч рублей.

А в период действий противопожарного режима меры административной ответственности увеличиваются двукратно.

 

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#Противопожарный режим#Правила#МЧС#Штрафы#Общество#Белгородская область#Сергей потапов#Кристина Семенчук
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