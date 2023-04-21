Где белгородцы могут сжигать сухую траву и готовить еду на костре

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
По словам Потапова, с 1 марта 2023 года вступили в силу новые правила противопожарного режима. В них прописаны требования к разведению огня на землях общего пользования, а также на территории частных домовладений. Согласно им, открытый огонь запрещается использовать для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого местах. Разрешается — в мангалах, жаровнях и других приспособленных местах. При этом они должны быть установлены на расстоянии не менее пяти метров от зданий и сооружений.
Запрещается сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, материалы или изделия вблизи зданий и сооружений. В новой редакции правил сжигать сухую траву, ветки, листву и т. д. можно на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений или других построек. Если же сжигание происходит в металлической ёмкости или бочке, минимально допустимое расстояние может быть уменьшено вдвое — до 7,5 метра. При этом ёмкость для сжигания мусора должна быть с металлическим листом, чтобы при необходимости перекрыть доступ кислорода и потушить пламя.
Потапов напомнил, что за нарушение пожарной безопасности при сжигании травы и мусора предусмотрена административная ответственность, а в случаях наступления последствий (крупный ущерб лесным насаждениям, имуществу, причинение тяжкого вреда здоровью, либо гибель людей) — уголовная.
Размер штрафа составляет:
А в период действий противопожарного режима меры административной ответственности увеличиваются двукратно.