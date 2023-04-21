Где белгородцы могут сжигать сухую траву и готовить еду на костре

Запрещается сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, материалы или изделия вблизи зданий и сооружений. В новой редакции правил сжигать сухую траву, ветки, листву и т. д. можно на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений или других построек. Если же сжигание происходит в металлической ёмкости или бочке, минимально допустимое расстояние может быть уменьшено вдвое — до 7,5 метра. При этом ёмкость для сжигания мусора должна быть с металлическим листом, чтобы при необходимости перекрыть доступ кислорода и потушить пламя.