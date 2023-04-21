Единичный экземпляр

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Нет, «Ибис» — это не птица отряда пеликанообразных. Это интерферометрический радар IBIS-Arc-SAR. Конечно, что-то схожее у них есть: устройство, словно птица, водит клювом — пространство вокруг сканирует увенчанная аппаратурой «голова» установки. Это антенна с синтезированной апертурой, которая работает на электромагнитных волнах.
Работает круглосуточно
Как отмечает начальник маркшейдерского участка карьера по деформациям геолого-маркшейдерского управления Анастасия Новлянских, «Ибис» направляет волны, а затем принимает их обратно. В случае изменения длины волны прибор регистрирует смещение.
— Радар круглосуточно в режиме реального времени производит сканирование поверхностей откосов уступов карьера. Полученные данные передаются на компьютер для обработки и графического отображения результатов измерений, — говорит маркшейдер. — Мы наблюдаем за изменениями, чтобы не упустить критические деформации — смещение поверхности уступа в сторону карьера.
После таяния снега или обильных осадков порода насыщается влагой и может произойти оползень. Автоматизированный круглосуточный мониторинг помогает вовремя выявлять малейшие смещения, произвести анализ и принять меры для безопасного ведения горных работ.
В режиме реального времени
Раньше главным помощником лебединских маркшейдеров в этом деле были… глаза, тахеометр, нивелир и GNSS-оборудование (спутниковые системы определения местоположения с помощью специальных геодезических приёмников).
Специалисты выезжали на наблюдательную станцию в карьере и выполняли инструментальные наблюдения за контрольными точками.
— Мы забивали металлические штыри на большом расстоянии друг от друга и наблюдали за изменениями, — рассказывает Анастасия. — Инструментальный мониторинг на наблюдательных станциях выполняется и по сей день. Но в большей степени сегодня ориентируемся на данные радара, так как он выполняет круглосуточные наблюдения в автоматизированном режиме. В нашей стране таких приборов — единицы.
Интерферометрический радар на комбинате приобрели на этапе строительства комплекса циклично-поточной технологии. Новый проект требовал ещё тщательнее контролировать устойчивость бортов и уступов открытых горных выработок.
— При движении ленты конвейера происходит вибрация, которая воздействует на опоры. А значит, и на горную породу, — описывает ситуацию маркшейдер. — Радар отслеживает смещение с точностью до одной десятой доли миллиметра.
«Ибис» бдит
«Помощника» расположили у смотровой площадки карьера — самой удобной для наблюдения отметке. Панорамная камера с высоким разрешением в режиме реального времени делает снимки карьера. Специалисты маркшейдерского участка по деформациям анализируют результаты измерений и проверяют спорные моменты.
— Группа по работе с радаром выезжает в карьер каждый день, чтобы оценить ситуацию на наблюдаемых участках, — отмечает Анастасия. — К счастью, критических ситуаций не возникает, но бдительность в нашем деле необходима.
40 секунд
требуется мобильному интерферометрическому радару, чтобы отсканировать пространство на 360 градусов.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова