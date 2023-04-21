Единичный экземпляр

— Мы забивали металлические штыри на большом расстоянии друг от друга и наблюдали за изменениями, — рассказывает Анастасия. — Инструментальный мониторинг на наблюдательных станциях выполняется и по сей день. Но в большей степени сегодня ориентируемся на данные радара, так как он выполняет круглосуточные наблюдения в автоматизированном режиме. В нашей стране таких приборов — единицы.