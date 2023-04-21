Движение на месте взрыва в Белгороде восстановят к утру

Несмотря на масштабы взрыва и образовавшейся 20-метровой воронки, в Белгороде оперативно начали избавляться от последствий ЧП. Так, движение по перекрёстку Ватутина — Губкина должны восстановить уже к утру, если это позволят сделать оперативники. Всё зависит от их заключения после обследования территории.