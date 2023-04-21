Движение на месте взрыва в Белгороде восстановят к утру

Posted Сегодня, 22:13
Published Сегодня, 22:13
Modified Сегодня, 22:23
Updated Сегодня, 22:23
Несмотря на масштабы взрыва и образовавшейся 20-метровой воронки, в Белгороде оперативно начали избавляться от последствий ЧП. Так, движение по перекрёстку Ватутина — Губкина должны восстановить уже к утру, если это позволят сделать оперативники. Всё зависит от их заключения после обследования территории.
Наши дорожники и сотрудники Белгорблагоустройства находятся на месте. Они готовы приступить к работе. Сделаем всё, чтобы завтра горожане добирались на работу, как обычно.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
В настоящий момент работы, какие возможны, уже ведутся. Четыре фронтальных погрузчика и четыре грузовика вывозят образовавшийся мусор. Всех желающих жителей домов, которые оказались в центре негативных событий, вывозят в гостиницы города. Для этого организовали автобусы. Восстановительные работы обещают начать в кратчайшие сроки.