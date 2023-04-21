Движение по Ватутина из центра Белгорода в Дубовое откроют по двум полосам

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Движение по двум полосам на проспекте Ватутина из центра Белгорода в Дубовое планируют открыть к 15:00 21 апреля. По направлению из Дубового в центр города откроют движение по одной полосе.
Как уточнил мэр Валентин Демидов, специалисты анализируют транспортные потоки. Это необходимо для оперативного реагирования из-за изменений дорожной ситуации.
Схему движения на месте взрыва в Белгороде временно изменили. Сообщалось, что движение в центр города будет односторонним. Водителям, которые едут из центра, предложили пути объезда через Королёва на Шаландина и Губкина.