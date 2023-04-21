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Движение по Ватутина из центра Белгорода в Дубовое откроют по двум полосам

21 апреля 2023, 11:29
Фото: 1MI
По направлению из Дубового в центр города откроют движение по одной полосе, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. Сделают это уже к 15:00.

Движение по двум полосам на проспекте Ватутина из центра Белгорода в Дубовое планируют открыть к 15:00 21 апреля. По направлению из Дубового в центр города откроют движение по одной полосе.

Как уточнил мэр Валентин Демидов, специалисты анализируют транспортные потоки. Это необходимо для оперативного реагирования из-за изменений дорожной ситуации.

Схему движения на месте взрыва в Белгороде временно изменили. Сообщалось, что движение в центр города будет односторонним. Водителям, которые едут из центра, предложили пути объезда через Королёва на Шаландина и Губкина.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Город#Движение#Дорога#Дубовое#Проспект ватутина#Полосы#Новости Белгорода
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