Два человека пострадали при взрыве в Белгороде

Posted Сегодня, 21:04
Published Сегодня, 21:04
Modified Сегодня, 21:09
Updated Сегодня, 21:09
На данный момент после взрыва на перекрёстке проспекта Ватутина и улицы Губкина известно о двух пострадавших женщинах. У одной черепно-мозговая травма, в состоянии средней степени тяжести её отвезли в горбольницу № 2.
Вторая белгородка отделалась ссадинами и от госпитализации отказалась.
Взрывом разрушены четыре квартиры в доме по улице Шаландина, жителям предложили переехать в гостиницу. Строение ждёт экспертиза: если повреждена несущая стена, отселят весь подъезд.
Также пострадали четыре автомобиля. Причина произошедшего выясняется.
Напомним, в результате взрыва на перекрёстке Ватутина и Губкина пострадал многоэтажный дом на улице Шаландина.