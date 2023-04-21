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Два человека пострадали при взрыве в Белгороде

20 апреля 2023, 21:04
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Подробности о пострадавших сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Травмы в результате взрыва получили две женщины, одну пришлось отвезти в больницу.
Сюжет
Взрыв

На данный момент после взрыва на перекрёстке проспекта Ватутина и улицы Губкина известно о двух пострадавших женщинах. У одной черепно-мозговая травма, в состоянии средней степени тяжести её отвезли в горбольницу № 2.

Вторая белгородка отделалась ссадинами и от госпитализации отказалась.

Взрывом разрушены четыре квартиры в доме по улице Шаландина, жителям предложили переехать в гостиницу. Строение ждёт экспертиза: если повреждена несущая стена, отселят весь подъезд.

Также пострадали четыре автомобиля. Причина произошедшего выясняется.

Напомним, в результате взрыва на перекрёстке Ватутина и Губкина пострадал многоэтажный дом на улице Шаландина.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
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#Алина Харина#Белгород#Вячеслав Гладков#Взрыв#Происшествия#Разрушения#Пострадавшие#Воронка#Чп
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