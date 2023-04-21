Дом рядом с местом взрыва в Белгороде полностью расселили

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Трёхподъездный пятиэтажный дом рядом с местом взрыва в Белгороде решили полностью расселить. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что соответствующее решение городские власти приняли ещё вечером.
Эвакуация проходила под контролем специалистов из МЧС и мэра Валентина Демидова. Часть жителей отправили в гостиницу «Амакс», остальные поехали к родственникам. Жильём и питанием людей обеспечат.
В планах — провести строительную экспертизу несущих конструкций и подготовить проектно-сметную документацию, чтобы приступить к восстановительным работам как можно быстрее. Указанные задачи также находятся под контролем властей.
Ранее в Минобороны назвали причину взрыва в Белгороде. Ею послужил нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-34. Пострадали три человека, погибших нет.