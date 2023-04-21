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Девяти белгородским детским лагерям могут угрожать пожары

21 апреля 2023, 13:13
Фото: 1MI
Также в зоне риска 599 населённых пунктов Белгородской области. Из них часть подвержена угрозе лесных пожаров, а часть — ландшафтных. Подробнее рассказал начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов.
Сюжет
Пожар

По его данным, в зоне вероятного воздействия природных пожаров на территории региона находятся 599 населённых пунктов. Из них 88 подвержены угрозе лесных пожаров, а 511 — ландшафтных.

Также в зоне риска 14 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, девять детских лагерей, шесть социально значимых объектов, четыре объекта образования, 29 объектов отдыха, пять — экономики и одно учреждение уголовно-исполнительной системы.

Эти цифры ежегодно уточняются. Мы собираем информацию от органов местного самоуправления, органов муниципальной власти о том, что происходит. Мы прекрасно понимаем, что лесные насаждения сами по себе вырастают методом самосева, проводится отдельная работа по высадке деревьев. Поэтому количество населённых пунктов может увеличиваться.
Сергей Потапов

Чтобы своевременно обнаружить возгорания или не допустить возникновения лесных и ландшафтных пожаров, территории населённых пунктов патрулируют 300 оперативных групп лесничеств, местных пожарно-спасательных гарнизонов, органов местного самоуправления. Также на территории области создана группировка сил и средства РСЧС — 3425 человек и 952 единицы техники.

Спасатели рассказали о числе ландшафтных пожаров в Белгородской области
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#Детский лагерь#Угроза#Пожар#МЧС#Населённые пункты#Общество#Белгородская область#Сергей потапов#Кристина Семенчук
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