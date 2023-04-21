Девяти белгородским детским лагерям могут угрожать пожары

Чтобы своевременно обнаружить возгорания или не допустить возникновения лесных и ландшафтных пожаров, территории населённых пунктов патрулируют 300 оперативных групп лесничеств, местных пожарно-спасательных гарнизонов, органов местного самоуправления. Также на территории области создана группировка сил и средства РСЧС — 3425 человек и 952 единицы техники.