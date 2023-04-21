Детскую поликлинику №3 построят на проспекте Богдана Хмельницкого

Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:39
Updated Сегодня, 20:39
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в вечернем прямом эфире, что с месторасположением детской поликлиники №3 наконец определились. Её планируют разместить по проспекту Богдана Хмельницкого.
Также строительство медучреждения начнётся раньше запланированного срока.
Данная поликлиника должна была быть построена в 2024 году, а сдана — в 2025 году. Но президент России перенёс строительство этого объекта на 2023 год. Строительство мы начнём уже в этом году. Строить там, где предлагали строители и Минздрав, была бы катастрофа. Нашли другую площадку по проспекту Богдана Хмельницкого. Там свободная земля, а расположение доступно для семей с детьми.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что детскую поликлинику №3 планировали построить на улице Промышленная, но это предложение Вячеслава Гладкова полностью не устроило и он поручил найти новую подходящую территорию.