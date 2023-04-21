Что стало с машиной и где был водитель подлетевшей из-за взрыва иномарки в Белгороде

Внутри машины в момент взрыва никого не было. Фары у неё засветились из-за сработавшей сигнализации. Иномарка подлетела на высоту 40 метров. Пролетавшую легковушку заметили из окна жители квартиры на 10-м этаже, утверждает источник. После падения у авто повредило все части кузова без исключения.