Что стало с машиной и где был водитель подлетевшей из-за взрыва иномарки в Белгороде

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В Сети появились кадры с Renault Logan, подлетевшим на высоту 10-го этажа после взрыва в Белгороде. Приземлилась машина на крышу супермаркета «Пятёрочка». Автомобиль сильно повреждён.
Внутри машины в момент взрыва никого не было. Фары у неё засветились из-за сработавшей сигнализации. Иномарка подлетела на высоту 40 метров. Пролетавшую легковушку заметили из окна жители квартиры на 10-м этаже, утверждает источник. После падения у авто повредило все части кузова без исключения.
Водитель автомобиля припарковал его за четыре часа до происшествия. После взрыва белгородец увидел машину на крыше «Пятёрочки», когда выглянул из окна. 20 апреля житель областного центра теперь считает вторым днём рождения.