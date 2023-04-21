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Что стало с машиной и где был водитель подлетевшей из-за взрыва иномарки в Белгороде

21 апреля 2023, 12:30
Фото: Telegram-канал SHOT

Иномарка после взрыва в Белгороде подлетела на высоту 40 метров

Принадлежит автомобиль, взлетевший на высоту 10-го этажа, местному таксопарку. У иномарки повреждены все части кузова без исключения, сообщает Telegram-канал SHOT.
Сюжет
Взрыв

В Сети появились кадры с Renault Logan, подлетевшим на высоту 10-го этажа после взрыва в Белгороде. Приземлилась машина на крышу супермаркета «Пятёрочка». Автомобиль сильно повреждён.

Внутри машины в момент взрыва никого не было. Фары у неё засветились из-за сработавшей сигнализации. Иномарка подлетела на высоту 40 метров. Пролетавшую легковушку заметили из окна жители квартиры на 10-м этаже, утверждает источник. После падения у авто повредило все части кузова без исключения.

Водитель автомобиля припарковал его за четыре часа до происшествия. После взрыва белгородец увидел машину на крыше «Пятёрочки», когда выглянул из окна. 20 апреля житель областного центра теперь считает вторым днём рождения.

Видео: Telegram-канал SHOT
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#Наталья Корявых#Чп#Белгородская область#Белгород#Взрыв#Происшествия#Город#Автомобиль#Пятёрочка#Крыша#Таксопарк#Видео
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