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Что привело к падению боеприпаса с самолёта Су-34 на Белгород

21 апреля 2023, 12:00
Фото: Bel.ru

Эксперт назвал причины схода боеприпаса Су-34 на Белгород

Лётчик пришёл к выводу, что в областном центре упала ФАБ-500М62. Белгороду повезло, считает автор Telegram-канала Fighterbomber. В то же время авиаконструктор Вадим Лукашевич заявил, что причиной произошедшего, скорее всего, был человеческий фактор.
Сюжет
Взрыв

Бывший лётчик и автор Telegram-канала Fighterbomber высказался по поводу взрыва в Белгороде. По мнению эксперта, городу просто повезло.

Эксперт уверен, что упала ФАБ-500М62. Он утверждает, что крылья у бомбы не раскрылись, поэтому она и упала сразу. Взорвалась ФАБ штатно, взрыватель стоял на замедление, видимо, цель под неё предполагалось заглубленная, пояснил специалист. Также он пишет, что город светится ночью, и его видно за сотни километров. Не заметить это было невозможно.

«Так ошибаться нельзя. Такое больше не должно повторится никогда. Лётчик должен пойти и поставить сегодня свечей в церкви штук сто. Тут беду отвёл Бог. Других причин нет», — заключил автор.

Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич объяснил, почему произошёл нештатный сход боеприпаса. По его словам, сработал человеческий фактор. Он добавил, что, если лётчик ничего не делал, то этого не должно было произойти с технической точки зрения, цитирует специалиста MK.RU.

Кроме того, Лукашевич предположил, что причиной могла стать изношенность техники. Тем не менее больше он склоняется именно к ошибке.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Взрыв#Происшествия#Город#Разрушения#Мнение#ФАБ#Бомба#Взрыватель#Су-34#Новости Белгорода
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