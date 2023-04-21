Что привело к падению боеприпаса с самолёта Су-34 на Белгород

Эксперт уверен, что упала ФАБ-500М62. Он утверждает, что крылья у бомбы не раскрылись, поэтому она и упала сразу. Взорвалась ФАБ штатно, взрыватель стоял на замедление, видимо, цель под неё предполагалось заглубленная, пояснил специалист. Также он пишет, что город светится ночью, и его видно за сотни километров. Не заметить это было невозможно.