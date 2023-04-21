Что известно о взрыве в Белгороде и его последствиях на вечер 21 апреля

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Военные не пропускали горожан к месту взрыва — оно было оцеплено. Взрывной волной повалило линии электропередачи, выбило окно в ближайших многоэтажных домах. Оперативные службы работали на месте происшествия.
Вскоре стало известно, что образовалась вторая воронка. На месте работали взрывотехники. Людей в квартиры не запускали.
В результате происшествия в Белгороде пострадали три человека. На текущий момент в горбольнице №2 остаются две женщины. У одной из пациенток — сотрясение мозга. Вторая находится в медучреждении после гипертонического криза.
Также известно, что пострадала ещё одна женщина. Она отделалась ссадинами и от госпитализации отказалась.
Из-за взрыва в областном центре пострадали как минимум четыре квартиры в близстоящей многоэтажке на улице Шаландина. Жителей расселили и отправили в гостиницу. Часть жильцов разъехалась по родственникам и знакомым.
Также известно, что повреждения получили шесть автомобилей. Владельцам повреждённых машин предложат на выбор компенсацию или ремонт авто. До этого сообщалось о четырёх пострадавших машинах.
В результате взрыва припаркованный рядом автомобиль подбросило на высоту 40 метров. Жители квартиры на 10-м этаже увидели летящую машину. Она приземлилась на крышу супермаркета «Пятёрочка». Похожую историю рассказал и таксист, ставший очевидцем случившегося. Иномарку с крыши магазина сняли только к полудню следующего дня.
Как оказалось, легковушка принадлежит местному таксопарку. Водитель припарковал её за четыре часа до взрыва. 20 апреля белгородец называет своим вторым днём рождения.
Произошедший взрыв прокомментировали в Минобороны РФ. В ведомстве объяснили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-34. Чудом обошлось без жертв.
Без интересных историй не обошлось. Так, ошибка на федеральном ТВ в новости о взрыве в Белгороде удивила даже ведущего. Сюжет вышел на телеканале «Россия 1». Николай Зусик неожиданно завершил репортаж цитатой об «экстремистах в зоне СВО».
Вскоре ведущий объяснил случившееся, однако несколько туманно. Произошедшее в эфире он назвал «совокупностью факторов» и предложил обращаться в пресс-службу телеканала за дальнейшими разъяснениями.