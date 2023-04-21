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Published Сегодня, 15:07

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Что известно о взрыве в Белгороде и его последствиях на вечер 21 апреля

21 апреля 2023, 15:07
Фото: Bel.ru

Взрыв в Белгороде и его последствия: итоги дня

Накануне вечером в Белгороде произошёл взрыв, последствия которого устраняют до сих пор. Пострадали три человека, повреждены шесть автомобилей, а в жилых домах есть разрушения.
Сюжет
Взрыв

Что произошло

После 22:00 20 апреля над Белгородом было громко. Вскоре стало известно о мощном взрыве на Харьковской горе. На месте взрыва на перекрёстке проспекта Ватутина и улицы Губкина образовалась 20-метровая воронка.

Военные не пропускали горожан к месту взрыва — оно было оцеплено. Взрывной волной повалило линии электропередачи, выбило окно в ближайших многоэтажных домах. Оперативные службы работали на месте происшествия.

Вскоре стало известно, что образовалась вторая воронка. На месте работали взрывотехники. Людей в квартиры не запускали.

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Пострадавшие из-за взрыва

В результате происшествия в Белгороде пострадали три человека. На текущий момент в горбольнице №2 остаются две женщины. У одной из пациенток — сотрясение мозга. Вторая находится в медучреждении после гипертонического криза.

Также известно, что пострадала ещё одна женщина. Она отделалась ссадинами и от госпитализации отказалась.

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Разрушения и повреждения

Из-за взрыва в областном центре пострадали как минимум четыре квартиры в близстоящей многоэтажке на улице Шаландина. Жителей расселили и отправили в гостиницу. Часть жильцов разъехалась по родственникам и знакомым.

Также известно, что повреждения получили шесть автомобилей. Владельцам повреждённых машин предложат на выбор компенсацию или ремонт авто. До этого сообщалось о четырёх пострадавших машинах.

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«Летающая» машина

В результате взрыва припаркованный рядом автомобиль подбросило на высоту 40 метров. Жители квартиры на 10-м этаже увидели летящую машину. Она приземлилась на крышу супермаркета «Пятёрочка». Похожую историю рассказал и таксист, ставший очевидцем случившегося. Иномарку с крыши магазина сняли только к полудню следующего дня.

Как оказалось, легковушка принадлежит местному таксопарку. Водитель припарковал её за четыре часа до взрыва. 20 апреля белгородец называет своим вторым днём рождения.

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Комментарий от Минобороны

Произошедший взрыв прокомментировали в Минобороны РФ. В ведомстве объяснили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-34. Чудом обошлось без жертв.

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Ошибки на телевидении

Без интересных историй не обошлось. Так, ошибка на федеральном ТВ в новости о взрыве в Белгороде удивила даже ведущего. Сюжет вышел на телеканале «Россия 1». Николай Зусик неожиданно завершил репортаж цитатой об «экстремистах в зоне СВО».

Вскоре ведущий объяснил случившееся, однако несколько туманно. Произошедшее в эфире он назвал «совокупностью факторов» и предложил обращаться в пресс-службу телеканала за дальнейшими разъяснениями.

Ошибка на федеральном ТВ в новости о взрыве в Белгороде удивила даже ведущего
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