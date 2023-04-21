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Что известно о пострадавших в результате взрыва в Белгороде

21 апреля 2023, 14:03
Фото: 1MI

Главврач горбольницы № 2 Проценко рассказал о состоянии пострадавших белгородок

В горбольнице № 2 остаются две женщины. Одна пациентка проходит лечение после сотрясения мозга, вторая — после гипертонического криза. Женщины поступили в медучреждение после 23:00, сообщил главврач больницы Роман Проценко.
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Взрыв

Стало известно о состоянии пострадавших в результате взрыва 20 апреля белгородках. После 23:00 их отвезли в горбольницу № 2.

По словам главврача Романа Проценко, одна женщина проходит лечение после сотрясения головного мозга, вторая — после гипертонического криза. Пациентки остаются в профильных отделениях больницы.

У одной из белгородок давление поднялось на фоне стрессовой ситуации. Её состояние сейчас оценивают как средней степени тяжести. В больнице она проведёт ещё несколько дней.

Вторая пациентка останется в отделении дольше — одну-две недели.

Пострадала ещё одна женщина. Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что она отделалась ссадинами и от госпитализации отказалась.

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