Что известно о пострадавших в результате взрыва в Белгороде

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Стало известно о состоянии пострадавших в результате взрыва 20 апреля белгородках. После 23:00 их отвезли в горбольницу № 2.
По словам главврача Романа Проценко, одна женщина проходит лечение после сотрясения головного мозга, вторая — после гипертонического криза. Пациентки остаются в профильных отделениях больницы.
У одной из белгородок давление поднялось на фоне стрессовой ситуации. Её состояние сейчас оценивают как средней степени тяжести. В больнице она проведёт ещё несколько дней.
Вторая пациентка останется в отделении дольше — одну-две недели.
Пострадала ещё одна женщина. Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что она отделалась ссадинами и от госпитализации отказалась.