Число пострадавших при взрыве в Белгороде увеличилось до трёх

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В результате вечернего ЧП в Белгороде пострадали три человека. Двоих пришлось госпитализировать.
У одного пациента — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Его жизни ничего не угрожает. Ещё одной пожилой женщине стало плохо — у неё поднялось давление. Сейчас белгородка остаётся под наблюдением врачей.
Третий пострадавший от госпитализации отказался. Погибших, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, нет.
Накануне глава региона сообщил о двух пострадавших женщинах. Одну госпитализировали, вторая отделалась ссадинами, ей оказали помощь на месте.
Повреждения получили четыре квартиры и четыре машины.
В Минобороны накануне заявили, что причиной взрыва и образовавшейся в районе перекрёстка Ватутина — Губкина воронки стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-34.