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Число пострадавших при взрыве в Белгороде увеличилось до трёх

21 апреля 2023, 06:07
Фото: 1MI

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Белгороде

У одного из пациентов — закрытая черепно-мозговая травма, у второй поднялось давление. Третий пострадавший от госпитализации отказался, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Взрыв

В результате вечернего ЧП в Белгороде пострадали три человека. Двоих пришлось госпитализировать.

У одного пациента — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Его жизни ничего не угрожает. Ещё одной пожилой женщине стало плохо — у неё поднялось давление. Сейчас белгородка остаётся под наблюдением врачей.

Третий пострадавший от госпитализации отказался. Погибших, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, нет.

Накануне глава региона сообщил о двух пострадавших женщинах. Одну госпитализировали, вторая отделалась ссадинами, ей оказали помощь на месте.

Повреждения получили четыре квартиры и четыре машины.

В Минобороны накануне заявили, что причиной взрыва и образовавшейся в районе перекрёстка Ватутина — Губкина воронки стал нештатный сход боеприпаса с самолёта Су-34.

Взрыв в Белгороде попал на камеры видеонаблюдения
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