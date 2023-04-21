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«Были кое-какие сложности»: ведущий «России 1» объяснил ошибку в тексте о Белгороде

21 апреля 2023, 14:24
Фото: кадр из видео

Ведущий «России 1» прокомментировал историю с сюжетом о взрыве в Белгороде

Ведущий федерального канала Николай Зусик прокомментировал ошибку в сюжете о взрыве в Белгороде, назвав это «совокупностью факторов», сообщает Telegram-канал ASTRA.
Сюжет
Взрыв

Ведущий федерального канала Николай Зусик прокомментировал ошибку в сюжете о взрыве в Белгороде. Случившееся он назвал «совокупностью факторов».

Зусик пояснил слова об «экстремистах в зоне СВО» в репортаже о случившемся в областном центре взрыве. Правда, объяснения у ведущего вышли несколько туманными.

«Там совокупность была факторов. Были, скажем так, кое-какие сложности, с которыми мы справились, разобрались и выяснили причину», — ответил Зусик.

При этом на вопрос о том, внесли ли текст в суфлёр ошибочно, ведущий отвечать не стал. Он порекомендовал обращаться в пресс-службу телеканала.

Напомним, ошибка в тексте удивила даже ведущего. Вероятно, к видео запустили не тот текст.

Ошибка на федеральном ТВ в новости о взрыве в Белгороде удивила даже ведущего
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Взрыв#Общество#Ошибка#Телевидение#Россия 1#Репортаж#Сюжет
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