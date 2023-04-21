«Были кое-какие сложности»: ведущий «России 1» объяснил ошибку в тексте о Белгороде

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Ведущий федерального канала Николай Зусик прокомментировал ошибку в сюжете о взрыве в Белгороде. Случившееся он назвал «совокупностью факторов».
Зусик пояснил слова об «экстремистах в зоне СВО» в репортаже о случившемся в областном центре взрыве. Правда, объяснения у ведущего вышли несколько туманными.
«Там совокупность была факторов. Были, скажем так, кое-какие сложности, с которыми мы справились, разобрались и выяснили причину», — ответил Зусик.
При этом на вопрос о том, внесли ли текст в суфлёр ошибочно, ведущий отвечать не стал. Он порекомендовал обращаться в пресс-службу телеканала.
Напомним, ошибка в тексте удивила даже ведущего. Вероятно, к видео запустили не тот текст.