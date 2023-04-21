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Published Сегодня, 16:29

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Будут ли в Белгородской области продлевать майские праздники?

21 апреля 2023, 16:29
Фото: 1MI
По мнению губернатора, в продлении пока нет необходимости, однако за ситуацией в регионе продолжат следить.

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. Белгородка предложила в этом году продлить майские праздники. По мнению женщины, обстановка в регионе после взрыва накалилась, поэтому можно было бы продлить выходные ради безопасности людей.

Но губернатор с этим не согласился и пришёл к выводу, что пока в регионе продлевать майские праздники не планируется.

Даже если мы порекомендуем объявить рабочие дни праздничными, у нас сейчас идёт посевная. Работодатели, конечно, никого не отпустят. У промышленных, дорожных и строительных предприятий начался сезон. Там тоже не отпустят своих работников. Кроме того, у нас дистанционное обучение. Посмотрел по другим регионам, нигде такое решение не принимается. Посмотрим по обстановке, но пока не планируем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Полное видео взрыва в Белгороде появилось в Сети
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#Александра Склярова#Майские праздники#Продление#Праздничные выходные#Общество#Праздник#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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