Будут ли в Белгородской области продлевать майские праздники?

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. Белгородка предложила в этом году продлить майские праздники. По мнению женщины, обстановка в регионе после взрыва накалилась, поэтому можно было бы продлить выходные ради безопасности людей.
Но губернатор с этим не согласился и пришёл к выводу, что пока в регионе продлевать майские праздники не планируется.
Даже если мы порекомендуем объявить рабочие дни праздничными, у нас сейчас идёт посевная. Работодатели, конечно, никого не отпустят. У промышленных, дорожных и строительных предприятий начался сезон. Там тоже не отпустят своих работников. Кроме того, у нас дистанционное обучение. Посмотрел по другим регионам, нигде такое решение не принимается. Посмотрим по обстановке, но пока не планируем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области