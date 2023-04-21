Будут ли в Белгородской области продлевать майские праздники?

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. Белгородка предложила в этом году продлить майские праздники. По мнению женщины, обстановка в регионе после взрыва накалилась, поэтому можно было бы продлить выходные ради безопасности людей.